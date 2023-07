Le pattuglie si muoveranno sulle biciclette elettriche

La polizia locale va in bicicletta elettrica. La dotazione dei nuovi mezzi è arrivata in questi giorni, dopo che già la scorsa estate erano stati introdotti i servizi a piedi e in moto, per presidiare soprattutto i parchi e gli spazi aperti della città. "Le nuove strumentazioni a disposizione del corpo permetteranno di predisporre vere e proprie pattuglie composte da due operatori, su velocipede, per ogni sezione – annuncia il sindaco Giacomo Ghilardi –. Questa tipologia di squadra dovrà essere dedicata alle aree più urbanizzate, non necessariamente in centro cittadino".

Proprio con l’obiettivo di essere più presenti anche in periferia è stato revisionato il servizio quotidiano degli operatori del comando, predisponendo gli interventi su basi territoriali con diverse scale prioritarie in funzione della diversa tipologia di pattuglie a disposizione. Una nuova modalità operativa per i ghisa cinesellesi, che prevede anche il pattugliamento di alcune aree utilizzando biciclette a pedalata assistita. "Oltre agli otto velocipedi di nuova generazione, il parco veicoli è stato incrementato con due nuovi motocicli, che permetteranno di costituire una pattuglia di motociclisti dedicata in via prioritaria al controllo della sicurezza urbana", conclude Ghilardi.

Laura Lana