Le nuove sfide del design Convegno su Made in Italy e ripartenza sostenibile

“Il design del futuro: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in italy” è il primo appuntamento di un ciclo di incontri organizzato da Agnese Pini – direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno – ed ospitato nella prestigiosa sede IED, Istituto Europeo di Design, di via Sciesa, giovedì 13 aprile dalle ore 18.

L’incontro sarà l’occasione per dare voce ai principali attori e ai protagonisti delle specifiche realtà industriali che costituiscono il tessuto produttivo alla base dello sviluppo dell’intera economia italiana a pochi giorni dall’inaugurazione della Milano Design Week 2023 (17-23 aprile ndr).

Durante il confronto, che sarà moderato dal responsabile di QN Economia Sandro Neri e al termine del quale è previsto un momento di networking, ci sarà spazio per parlare di innovazione, individuare i temi strategici, produrre idee, progetti e proporre soluzioni e servizi più efficienti. "Il design è un settore fondamentale per l’economia della nostra città, oltre che a livello nazionale, capace di creare lavoro, innovazione e anche di cogliere nuove sfide, come sono ad esempio la sostenibilità e la formazione delle nuove generazioni", ha dichiarato Alessia Cappello, assessora comunale allo Sviluppo economico, che sarà presente all’incontro allo Ied.

Il primo appuntamento del ciclo 2023 “Le sfide dei territori e dei distretti italiani: Qn incontra i protagonisti delle filiere” è aperto al pubblico previa iscrizione al link speciale.quotidiano.netqn-distretti-design dove sarà possibile assistere anche alla diretta streaming.

M.R.