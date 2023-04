Davide Groppi: “Le mie luci, musica e leggerezza. Difendiamo il Made in Italy"

Milano – Le sue lampade, Sapei e Origine illuminano dal 2019 gli interni del Palazzo del Quirinale, esattamente lo Studio alla Vetrata del Presidente della Repubblica e la PrimaSala di rappresentanza. Ma anche importanti chef stellati (da Massimo Bottura a Carlo Cracco e Massimiliano Alajmo) hanno scelto per i loro ristoranti la "luce" di Davide Groppi, perché le sue ispirazioni sono arte, regalano emozioni e leggerezza. Pluripremiato, nel 2016 ha ricevuto anche il Compasso d’Oro Menzione d’Onore per la lampada TeTaTeT.

Lo incontriamo al Salone del Mobile, Euroluce, biennale che torna dopo 4 anni, con un allestimento dei padiglioni molto suggestivo, e con una connotazione culturale forte, una piazza, Aurore, dedicata a talk e mostre. Con Maurizio Nannucci e la sua scritta luminosa che invita a "immaginare il contrario", ad un fare virtuoso e creativo.

Come le sembra questa edizione che torna alla normalità?

"Mi sembra una cosa bella, positiva, di ripartenza e ho incontrato tanti colleghi imprenditori che hanno molte aspettative. Il primo giorno del Salone abbiamo incontrato tutto il mondo, cinesi, orientali, americani europei".

Come ha vissuto il tempo della pandemia?

"In maniera creativa, mi sono messo in una condizione di accumulo e il risultato è rappresentato dalla nuova collezione che presento. Nel processo creativo associo le lampade, la luce, alle canzoni, è come se avessi composto queste canzoni ed è uscito il nuovo disco. In questi anni ho viaggiato con corpo e mente, un continuo girovagare. Mi piace pensare che siano lampade da ascoltare e in grado di arrivare al cuore delle persone. Lo spazio in Euroluce mi pare perfetto per rappresentare tutti questi pensieri. Ho una visione fotografica della luce, come scrittura della luce , come strumento per costruire il teatro della nostra vita. Come qualcosa che non sia solo utile a vedere ma che sia strumento di seduzione". Davide Groppi dalla fine degli anni Ottanta, partendo da un piccolissimo laboratorio nel centro storico di Piacenza, porta alta la bandiera del made in Italy. Dal 2019 la sua azienda fa parte di Fondazione Altagamma, ecosistema creativo e cultruale che costituisce il più importante acceleratore del Made in Italy.

Un marchio da difendere, dice la premier Meloni...

"Sì, purchè non sia solo a parole. Ad esempio sulla tutela dei brevetti siamo debolissimi"

E anche sulla formazione dei giovani c’è da lavorare, lei ha iniziato presto grazie a suo padre elettricista...

"Lavorava all’Enel, con lui ho cominciato a costruire le prime cose, poi ho incontrato il designer Ingo Maurer, un poeta della luce, e sono rimasto folgorato...ho iniziato a costruire lampade, da solo, avevo 22 anni. Mi è sempre piaciuto fare le cose con le mani, giocare e scherzare con la luce".

A quale oggetto è più legato?

"Li amo tutti..forse di più le gocce, mentre i coccodrilli sono uno sfogo creativo, un omaggio ad Ingo".

E quella semplice lampadina, Hazard, dal design minimal, appesa ad un chiodo?

"Mi piace lasciare anche le cose incomplete..."

Milano, come tante altre città italiane, è male illuminata...

"Il problema è che la luce urbana manca di regia, è una continua aggregazione di corpi illuminanti. Non si immagina la città come il luogo in cui viviamo, il teatro in cui rappresentiamo la nostra vita e dove la luce dovrebbe avere un senso aldilà della sicurezza. Prevale solo e sempre il discorso della sicurezza".