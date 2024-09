Le Marche a piedi per i bimbi malati: "Bell’esperienza"

In cammino per 100 chilometri nel parco del Conero, "così sono stata testimonial di Dynamo Camp, programma che consente ai bambini malati di trascorrere dei periodi di vacanza, in serenità e sicurezza". La segratese Emanuela Ronzone (prima a destra nella foto) racconta la sua esperienza nelle Marche, dove, dal 25 agosto al 1° settembre, insieme ad altre 4 attiviste in arrivo da svariate parti d’Italia, ha promosso una campagna di raccolta fondi per i bambini di Dynamo. Con lei c’erano Carola Valle, Roberta Sarno e Caterina Scalenghe.

"Nonostante il caldo torrido che ci ha costrette a ridimensionare la lunghezza del percorso (il programma iniziale prevedeva un totale di 150 chilometri), la camminata a tappe è stata un’esperienza stupenda, anche dal punto di vista umano – spiega Emanuela –. Siamo un gruppo coeso e in sintonia. Durante il tragitto non sono mancate le persone che ci hanno dato una mano, anche con qualche passaggio in auto". Magliette rosse, scorte di acqua negli zaini e un’adeguata preparazione atletica: questi gli ingredienti dell’iniziativa benefica.

"Le alte temperature ci hanno messo a dura prova, ma non ci siamo mai perse d’animo. È bello aver contribuito a regalare un sorriso a un bambino". Il costo di una vacanza nel Dynamo Camp di Limestre, sull’Appenino toscano, è di duemila euro a bambino; la camminata ha permesso di raccoglierne 1.560. La campagna di raccolta fondi proseguirà fino ad ottobre; chi volesse partecipare può fare un versamento sul conto corrente postale numero 80907116, a favore di fondazione Dynamo Camp Ets. A.Z.