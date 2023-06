Le mani della camorra sul commercio di vestiti

Una società, la Manila Srl con sede a Capriolo, in provincia di Brescia, è fallita a gennaio dell’anno scorso. L’altra, la Itb Srl di Milano, è stata cancellata dal registro imprese. Era rimasta la Starline Moda Srl tra le società che, secondo le accuse, erano uno "schermo" per ripulire, nel settore del commercio di abbigliamento in Lombardia, il denaro del clan Senese, gruppo criminale di stampo camorristico radicato a Roma, decapitato da un’inchiesta della Dda condotta da Guardia di finanza e Squadra mobile, che ha portato a 28 misure cautelari, di cui 16 in carcere. Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare anche i presunti referenti del clan a Milano, due imprenditori di origine campane. Sono stati arrestati con l’accusa di "autoriciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia di beni" con l’aggravante di "aver agevolato l’associazione di tipo mafioso". I due imprenditori, secondo le accuse, erano dietro le quinte delle tre società, intestate a prestanome, con la famiglia Senese come "socio occulto". La Starline Moda, con sede a Bergamo, gestisce un capannone in viale delle Industrie, periferia di Cambiago, dove capi d’abbigliamento di marca vengono venduti all’ingrosso e anche direttamente al pubblico. Capannone che ora è stato posto sotto sequestro, mentre l’azienda è stata affidata a un amministratore giudiziario. Sigilli anche a un immobile di quattro unità a Cologno Monzese e a un appartamento a Napoli di Sorrentino.

Capitali sporchi guadagnati con traffico di droga, usura ed estorsioni che venivano reinvestiti nelle province lombarde, dove arrivavano i tentacoli del boss Michele Senese, detto “O’Pazz’“ che in un’intercettazione veniva definito il "capo di Roma" nonostante sia da anni in carcere. Fiumi di denaro da ripulire, che transitavano anche attraverso la Svizzera. La famiglia ha investito circa 500mila euro nel commercio all’ingrosso di abbigliamento a Frosinone e Verona, e altri 40 mila li ha reimpiegati in Lombardia. La Guardia di finanza ha ricostruito lo schema del riciclaggio: le somme venivano erogate agli imprenditori complici, spesso con tasso da usura (anche del 10% mensile), dietro le quinte delle imprese intestate a prestanome. I clan diventavano così "soci occulti", incassando una parte degli utili. Tra gli arrestati anche il fratello del boss Michele Senese, Angelo, il figlio Vincenzo e la moglie Raffaella Gaglione. Tra le persone raggiunte da misura cautelare in carcere anche Claudio Cirinnà, 54 anni, fratello della parlamentare del Pd, Monica Cirinnà. Nei suoi confronti la Procura di Roma contesta i reati di usura, estorsione, auto riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Lo scenario, alla luce della crisi economica, è ancora più preoccupante. Nell’ordinanza di custodia cautelare il gip di Roma Annalisa Marzano sottolinea che il "sistema illecito compiutamente sviscerato diviene ancora più attuale e allarmante in questa fase di grave crisi di liquidità degli operatori economici che potrebbero ricorrere, in maniera sempre più ampia e diffusa ai prestiti erogati dalla criminalità organizzata a costo decisamente superiori a quelli legali".