Le iniziative del sindacato a favore dei vigili Raccolta fondi e sciopero per i ghisa indagati

Raccolta fondi per aiutare i ghisa indagati e sciopero di due ore per dare loro solidarietà. Il sindacato Sulpl continua la battaglia a sostegno dei tre agenti della polizia locale indagati per i fatti del 24 maggio: quella mattina, in via Sarfatti, i vigili furono filmati da alcuni studenti della Bocconi durante il fermo di una trans brasiliana, colpita con diverse manganellate mentre era già a terra. Quei video e la denuncia della quarantaduenne Bruna hanno portato all’apertura di un’inchiesta per lesioni aggravate dall’abuso di pubblica funzione e di un procedimento disciplinare da parte di Palazzo Marino. "Il Sulpl si è posto immediatamente a difesa dei colleghi con i propri legali e attivando la tutela assicurativa sulla responsabilità civile", ricorda il segretario Daniele Vincini.

Tuttavia, "questo non basterà, in quanto le spese che si dovranno sostenere saranno sicuramente ingenti". Quindi, "anche sulla spinta dei colleghi e dei cittadini, si è proceduto a costituire un Comitato e ad attivare un conto corrente dedicato, al quale si potrà far confluire le donazioni di chi vorrà aiutarci nella lunga lotta che dovremo affrontare". Il conto ha causale "Donazione per sostegno agli agenti" e codice Iban IT86V0306909606100000197312. Vincini non vede analogie con una colletta identica (e molto contestata) che in Francia avrebbe già raccolto 1,5 milioni per il poliziotto che ha ucciso il diciassettenne Nahel, scatenando violentissime rivolte nel Paese: "Situazioni completamente diverse – chiarisce il sindacalista –. Noi siamo partiti un mese fa, ma abbiamo dovuto attendere i tempi tecnici per la costituzione del Comitato". Ultima nota per la mobilitazione tra i ghisa che il Sulpl sta preparando: una giornata con due ore di sciopero a fine turno per dare sostegno ai colleghi. Nicola Palma