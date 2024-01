Le guardie municipali il bullo e la rapina

Negri

Le guardie municipali del mio vecchio borgo erano vigili. In senso lato e a modo loro. Avevano divise un po’ da metronotte diurni. Vigilavano su un traffico ridotto, in parte ancora agricolo. Ogni tanto incappavano, da dissuasori, in qualche ladro di pollame. Il quale, almeno per buona creanza, fingeva di desistere dal furto. I vigili erano tre, ma sapevano essere presenti in luoghi diversi nel medesimo istante. Controllavano la crescita del granturco e indicavano il sentiero maestro a quelli che si erano perduti nei campi di segale. Perché un mistero pareva celarsi nel buio umido, spettri delle risaie o chissà che. Non è che le guardie potessero fare molto, in genere, tra il prosaico e il soprannaturale, ma la loro presenza era rassicurante. Come il manipolo della polizia locale di Twin Peaks prima del pasticciaccio brutto di Laura Palmer. Tutto cominciò a incrinarsi un mezzogiorno di primavera, al passaggio pedonale della scuola elementare. C’era un vigile a regolare il flusso degli scolaretti in uscita. Ma dal nulla era spuntato un giovane centauro con l’aria (e il giubbotto e il berretto) di Marlon Brando ne Il Selvaggio: passò smarmittando sulle strisce a tutta velocità, a un palmo dal vigile. Che mise bocca al fischietto. Invano: il selvaggio si era sì fermato cento metri più avanti, ma per girare la moto e ripetere la bravata. Intanto il vigile si era piantato in mezzo all’incrocio intimando l’alt. Il selvaggio scartò di lato. La moto gli era sfuggita di sotto ma per maligna fortuna Marlon Brando cadde in piedi. E al vigile che si era avvicinato mollò un cazzotto al mento. Ne seguì una sorda lotta, dalla quale uscì vincitore, ma assai malconcio, il nostro vigile. Il borgo era salvo. Ancora per poco. Perché due ore dopo, per la prima volta nella storia locale, fu rapinata la posta. Il messo comunale, in divisa, passava in bici di lì proprio in quel momento. L’auto dei banditi, complice al volante, attrasse la sua attenzione: si avvicinò e disse con blando rimprovero: “Guardi che non può stare qui: è divieto di sosta”. Ma l’autista non ne voleva sapere e come argomento convincente puntò sul naso del messo la canna di una pistola.