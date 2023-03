Le Famiglie arcobaleno dal prefetto: "Noi non possiamo più aspettare"

Il corteo contro lo stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali

Milano – È stato uno "scambio di opinioni con stima reciproca" quello tra una delegazione dei Sentinelli, dell’Associazione Famiglie Arcobaleno e del Cig Arcigay Milano, e il prefetto di Milano, Renato Saccone, in merito all’interruzione della registrazione dei figli di coppie omogenitoriali.

Tuttavia, ha spiegato la portavoce dell’associazione Famiglie Arcobaleno di Milano, Angela Diomede, "non siamo soddisfatti e continueremo con questo presidio permanente perché vogliamo arrivare alla scrittura di una legge che ancora manca in Italia, che oggi non tutela le famiglie omogenitoriali ma che soprattutto ha denotato una forte discriminazione per le coppie omosessuali". Il problema, ha sottolineato, è che "noi non possiamo aspettare: ci sono famiglie nel limbo e c’è un vuoto normativo". Si tratta, ha osservato ancora, di "oltre una decina di coppie a Milano con questa problematica di atti bloccati che riguarda soprattutto i bambini: tramite tribunali e avvocati dovranno cercare un loro statuto all’interno dello Stato italiano, che al momento non hanno". Un "limbo" che "diventerà un problema fortissimo per tutte le famiglie che in questo momento hanno un bimbo in grembo e che vorranno avere dei figli in coppia omogenitoriale".

Per il portavoce dei Sentinelli Milano, Luca Paladini, "è nei fatti che quella circolare determina qualcosa che ha anche un valore politico nel momento in cui c’è un problema che investe delle persone, delle famiglie e dei figli". Per questo, "la nostra battaglia non finisce con l’incontro con il prefetto ma ci sentiamo in mobilitazione permanente". Secondo Paladini questo "probabilmente non sarà l’ultimo incontro che faremo con il prefetto su questa tematica". Il presidente di Arcigay Milano, Roberto Muzzetta, si è detto comunque "fiducioso" che il prefetto "riporterà al ministero dell’Interno quello che ci siamo detti".