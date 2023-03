Le educatrici di Futura: parità di trattamento

A novembre il corteo, ora l’as- semblea pubblica: le 40 educatrici di Futura, la municipalizzata di Pioltello al lavoro negli asili e nell’assistenza, tornano a chiedere al Comune "salario e diritti". Per protestare e raccontare la propria situazione hanno scelto il palco del teatro Schuster, in platea le famiglie che ogni giorno affidano i figli alle loro cure. Al centro del dibattito, "il rischio di un continuo turn-over innescato dalla ricerca di un salario migliore – spiega Beatrice Valla dello Sial-Cobas – una situazione che finirebbe per incidere sulla qualità dei servizi".

Le lavoratrici che chiedono il contratto pubblico e non quello di Aninsei, della scuola privata, oggi in vigore, hanno spiegato che la differenza di stipendio fra i due "è di 200 euro al mese in virtù di un accordo firmato con la direzione nel 2011, altrimenti il divario sfiorerebbe i 500 euro". "Non vogliamo tacere né dimenticare gli altri diritti a partire dai permessi retribuiti tenendo presente che certamente lo stipendio dei dipendenti comunali non è d’oro", ancora le educatrici. La lotta per spingere il Comune a fare retromarcia sull’esternalizzazione non si ferma. Prossima iniziativa "le lettere di mamme e nonne ai consiglieri comunali in cui è scritto quello che pensano sull’importanza e sul valore dei centri per la famiglia presenti in città da più di 20 anni. Sono strutture che garantiscono la socializzazione e il sostegno ai genitori che scelgono di non iscrivere i bambini al nido. Svolgiamo compiti delicati, ma la nostra professionalità non è abbastanza riconosciuta". Sul palco al loro fianco Davide Caselli, sociologo dell’università di Bergamo. Il confronto "è aperto da più di un anno – conclude Valla - ci siamo rivolte anche all’amministrazione, ma senza ottenere risposte concrete".

Barbara Calderola