Le educatrici di Futura: "La città ci aiuti"

Dopo il corteo e la fumata nera agli incontri sindacali, le educatrici di Futura chiedono aiuto alla città. Si terrà giovedì alle 20.30 al Teatro Schuster (via Aldo Moro 3) l’assemblea pubblica per ribadire la necessità di rivedere "salario e diritti – spiega Beatrice Valla dello Sial Cobas -. Svolgiamo compiti delicati nella cura dei bambini all’asilo e nell’assistenza, ma la nostra professionalità non è abbastanza riconosciuta". Continua la vertenza con la municipalizzata del welfare a Pioltello, azienda pubblica al 100%. Le dipendenti, una quarantina, hanno scritto anche una lettera alla comunità: "Sosteneteci – dicono alle famiglie – garantiamo servizi pubblici, ma siamo state esternalizzate. Non ci resta che alzare la voce dopo anni di richieste andate a vuoto: siamo lavoratrici povere. Siamo considerate un’eccellenza, per questa ragione dobbiamo essere più valorizzate anche dal punto di vista economico. Siamo inquadrate con il contratto Anisei, quello della scuola privata, stipendi bassi e pochi diritti". Sul palco ci sarà anche Davide Caselli, sociologo dell’Università di Bergamo.

Bar.Cal.