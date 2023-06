Le due bande di Bonfadini Dai cannibali di auto rubate agli spacciatori di cocaina

Sette in carcere e tre con il divieto di dimora nel Comune di Milano. All’alba di ieri, è scattato il blitz degli agenti della polizia locale nel campo nomadi di via Bonfadini: dieci le misure cautelari eseguite dai ghisa, a valle dell’indagine coordinata dall’aggiunto Laura Pedio e dal pm Andrea Fraioli. L’inchiesta, partita dal ritrovamento di numerose carcasse cannibalizzate e date alle fiamme nel tratto finale della strada che porta all’insediamento in zona Rogoredo, è arrivata a smantellare due presunte associazioni a delinquere, rispettivamente specializzate in due tipi di attività criminali.

La prima, messa nel mirino degli investigatori di piazza Beccaria proprio dopo il sequestro dei veicoli rubati, era formata da persone con ruoli ben precisi, che coprivano l’intera catena: c’era chi si occupava di rubare macchine e scooter, chi ne ricettava i pezzi smontati e chi bruciava illecitamente le parti di veicolo che non venivano rivendute sul mercato illegale, generando quelle alte colonne di fumo spesso denunciate dai residenti del quartiere. Nel corso dell’indagine, è emerso anche il secondo gruppo, di cui facevano parte tre dei dieci destinatari emessi dal gip del Tribunale, che smerciava cocaina e hashish. L’attività investigativa, fa sapere il Comune in una nota, "ha permesso di ottenere numerosi elementi che conducono a ritenere in essere un’attività sistematica di furti di veicoli e conseguente trasporto degli stessi presso il campo nomadi di via Bonfadini, il loro smontaggio e il successivo impiego per molteplici alternativi scopi". Vale dire: "La rivendita delle componenti del veicolo sul mercato oppure l’innesto delle stesse su veicoli incidentati dello stesso modello, al fine di farli apparire regolarmente riparati, oppure la sostituzione del veicolo incidentato con quello rubato, previa sostruzione della targa".

E ancora: "A tutto ciò deve aggiungersi – si legge ancora nel comunicato – che i rifiuti derivanti da questa attività, comprendenti componenti interne ed esterne dei veicoli e altri materiali di plastica e polistirolo, risultano essere stati dati alle fiamme in più occasioni, con conseguente integrazione dell’ipotesi di reato di combustione illecita di rifiuti".