Le discriminazioni di oggi? Foto e video, gli studenti le vedono così

Al Pertini è arrivata la mostra Values, un percorso intorno alle discriminazioni e ai valori dell’Unione Europea. "Questa esposizione è l’esito di un lavoro corale tra più membri che hanno partecipato a un progetto più ampio - spiega Marica Gagliardi del Comune -. La nostra tappa ha coinvolto anche il Mufoco e ha visto come ospiti speciali gli studenti di una quarta del liceo Casiraghi". I ragazzi hanno lavorato per settimane su una ricerca sul tema delle discriminazioni. "Sono partiti dal dato storico per arrivare a quello contemporaneo. Le foto esposte sono state scattate dagli studenti o fanno rivivere ricordi di famiglia o di film dove hanno visto elementi di violenza e discriminazione. C’è anche un video con alcune interviste e una l’abbiamo fatta noi ad Alba Castellani, la cui famiglia era stata deportata". In tutto il progetto, gli allievi sono stati accompagnati dagli addetti del Mufoco.

Finanziato dal programma europeo Cerv, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni, condurre un’indagine nell’Europa dei totalitarismi e stimolare una riflessione sulle discriminazioni al giorno d’oggi. Il Comune di Cinisello Balsamo è partner del progetto insieme a Consorzio Sapienza Innovazione (ente capofila) e Istituto Luigi Sturzo di Roma, Università Lorand Eotvos di Budapest, Università di Bucarest e Università di Kaunas. "Attraverso questo percorso abbiamo avvicinato i ragazzi delle scuole superiori a temi ampi, osservandoli su scala europea e con uno sguardo sia alla storia sia alla contemporaneità - sottolinea Daniela Maggi, assessore alle Politiche Giovanili -. Le immagini sono state veicolo di questa riflessione sulle differenze, disuguaglianze, intolleranze ma anche punto di partenza per una educazione visiva utile ai giovani che ogni giorno fruiscono e producono un gran numero di immagini". Values proseguirà il viaggio a Roma, Budapest, Bucarest e Kaunas. La.La.