Le denunce social dei vip Un anno fa il caso Ferragni E la “pace“ due giorni dopo

È passato un anno esatto. Era il 13 luglio del 2022 quando l’imprenditrice e regina delle influencer Chiara Ferragni lanciava sui social il suo allarme sicurezza in città gettando la croce addosso al sindaco Sala, come domenica ha fatto l’attrice ed ex velina Ludovica Frasca che ha subìto il raid di ladri in casa in sua assenza. “Pace“ fatta dopo un giorno, lo scorso anno. Ma i polveroni scatenati via social da influencer e vip tornano a ondate. Ed è (quasi) sempre la platea social il primo canale in cui si annuncia il furto subito. A volte, ancora prima di presentare denuncia alle forze dell’ordine. Scorrendo nella memoria, si affaccia il caso di due estati fa: quello di Thais Wiggers, trentasettenne, ex velina di “Striscia la Notizia“, modella e showgirl brasiliana che, al ritorno dalle vacanze aveva trovato la sua casa milanese, in zona Garibaldi-Venezia, svaligiata da topi d’appartamento. Era stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram postando anche foto della camera da letto e del guardaroba: scene con cassetti sul letto, scatoline svuotate, scaffali spogli e custodie di borse sparse sul pavimento."Pensate che dal Brasile mi scrivono: “Ma davvero succedono queste cose in Italia? Ahimè succedono sì, eccome!“". Il sospetto è che si tratti sempre di batterie di ladri che colpiscono nei condomini nei momenti a loro più propizi: quelli delle vacanze o dei lunghi ponti. E non sempre la passano liscia. A febbraio del 2021, ad esempio, la Squadra Mobile ha arrestato quattro serbi tra cui un minorenne, “ladri acrobati“ accusati di aver messo a segno un furto in una casa di lusso in pieno centro. Tra le loro vittime ci sarebbero Diletta Leotta, l’influencer Eleonora Incardona e pure il calciatore Achraf Hakim.

L’azione era stata ripresa in un video: prima l’arrivo di due ragazzi, poi “l’arrampicata“ di uno di loro che si infilava in casa passando dalla porta finestra del balcone, aprendo poi il portone per fare entrare due complici mentre un quarto restava a fare da palo. Il furto in abitazione, stando agli ultimi dati, è tra quelli in calo a Milano, insieme alle truffe e alle frodi informatiche. Ma in generale la città è risultata essere quella in cui vengono denunciati più reati: 5.985 ogni 100mila abitanti (prima in classifica; seconda Rimini e terza Torino). Le denunce per furto in abitazione sono 264,8 ogni 100mila abitanti, 29esima posizione in Italia. Sui social si denuncia però anche altro. Tra le “storie“ su Instagram, da menzionare c’è pure quella dell’influencer Desirée Maldera, figlia dell’ex calciatore Aldo Maldera ed ex “tentatrice“ di “Temptation Island“, che a giugno di un anno fa era stata vittima di una rapina in via Olona, in zona Sant’Ambrogio. Il rapinatore è riuscito a strapparle il suo orologio di lusso: un Patek Philippe, modello “Aquanaut“, da 15mila euro.

Lo sfogo di Chiara Ferragni era arrivato il mese successivo. "Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo". Abbastanza per generare un polverone, vista la platea di 27 milioni di follower (nel frattempo salita a 29,4 milioni su Instagram). Il primo cittadino aveva risposto il giorno dopo, contestando le sue critiche ma promettendo che avrebbe fatto il punto sugli organici delle forze dell’ordine in città con il ministro dell’Interno, che allora era Luciana Lamorgese. Poi, la “pace“: "Sono orgogliosa – le parole della Ferragni, il giorno successivo – che Beppe Sala confermi di essere ancora di più al lavoro sul tema della sicurezza a Milano, la sua attenta e pronta risposta rafforza la fiducia che ho nelle istituzioni. Il mio sfogo è stato quello di una cittadina privilegiata".

Marianna Vazzana