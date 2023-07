Le città del futuro In aeroporto con il metrò (Dopo 15 anni di lavori)

di Giambattista Anastasio

Dal centro città all’aeroporto in 12 minuti. Succede a Milano. Succede da ieri. Ma perché potesse succedere ci sono voluti 15 anni. Il senso e la storia della nuova metropolitana 4 stanno in questo contrasto, in questo connubio di tempi rapidi e dilatati. Ora, salendo a bordo dei treni della linea Blu, è possibile – per l’esattezza – arrivare in meno di un quarto d’ora all’aeroporto di Linate partendo da piazza San Babila, alle spalle del Duomo. Il sindaco Giuseppe Sala non usa mezzi termini: "Un sogno che si realizza, un fatto epocale". Talmente epocale che c’è già chi spinge perché si faccia altrettanto con l’altro aeroporto di Milano: Carlo Sangalli, presidente di Unione Confcommercio, chiede che Malpensa sia collegata all’alta velocità ferroviaria. Sì, perché un collegamento rapido per un aeroporto consente di rimettere al centro le città, di rivitalizzarne attrattività ed economia e di aggiornare i piani della mobilità ovviando a carenze che il gioco degli interessi contrapposti sembra aver reso insolubili. Il riferimento è all’aumento delle licenze per i taxi. L’ultima volta che ne sono state immesse di nuove a Milano è stato nel 2003. Il sindaco era Gabriele Albertini: ne voleva 500, dovette accontentarsi di 288. Sala ci ha riprovato nel 2019, invano. E ci sta riprovando adesso: entro fine luglio chiederà alla Regione l’ok per mille licenze. Anche se ora ci sarà meno bisogno di auto pubbliche, perlomeno in direzione Linate.

Ieri sia Sala sia Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anch’egli presente all’inaugurazione, hanno voluto ringraziare i milanesi per la pazienza. E si sono impegnati a restituire il favore proseguendo in piena "armonia istituzionale, al di là del colore politico" la realizzazione dei prolungamenti delle altre metropolitane. Sì, perché la storia della M4 è iniziata nel 2008, quando cominciarono gli scavi. E si concluderà alla fine del 2024, quando sarà pronta l’intera tratta. Ieri si è inaugurata una tratta intermedia, solo 2 fermate. La prima, 6 fermate, era stata inaugurata il 26 novembre 2022. Da qui le parole di Sala e Salvini.

"Collegare il City Airport col cuore della città è qualcosa che in passato non era scontato, perché nemmeno la permanenza di Linate lo era – ricorda il sindaco –. I milanesi investono sulle metropolitane: la prima linea nel 1964 fu fatta anche grazie a un prestito della cittadinanza. Stavolta hanno investito in pazienza perché sono stati lavori lunghi, funestati dal Covid, dall’aumento dei costi e dal ritrovamento di reperti archeologici. I tempi lunghi ci richiamano al ruolo della politica: Salvini è il sesto ministro delle Infrastrutture da quando sono sindaco. Ma la politica deve pensare nel lungo termine: se mai parti, mai arrivi". Quindi Salvini: "Con l’alleanza degli uomini del fare l’Italia potrà, nei prossimi 5 anni, vivere una rivoluzione industriale, infrastrutturale, economica e lavorativa come quella che hanno vissuto i nostri genitori e nonni quando hanno realizzato l’Autostrada del Sole. Anche oggi come allora c’è qualche resistente nostalgico". Il riferimento è al Ponte sullo Stretto, "opera green come la M4 – sottolinea Salvini – perché taglierà tonnellate di anidride carbonica".