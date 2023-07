Le carica dei 1.800 "Orgoglio industriale" E Sala chiama Meloni: Milano merita attenzione

di Andrea Gianni

MILANO

Il messaggio, formulato sul palco allestito alla Camozzi in via Rubattino per l’assemblea generale di Assolombarda, è rivolto direttamente alla premier Giorgia Meloni, seduta in prima fila. "Milano sta dando un contributo al paese straordinario – ha detto il sindaco Giuseppe Sala – all’erario versiamo 20 miliardi all’anno di tasse, e al Comune ne rimangono 200 milioni. Credo che meritiamo un po’ più attenzione". La richiesta al Governo è anche quella di chiedere "un ampliamento delle deleghe" per la terza sede del Tribunale europeo dei brevetti appena assegnata a Milano. Un intervento, davanti a circa 1800 imprenditori e al numero uno di Confindustria Carlo Bonomi, seguito da quello del presidente della Regione Attilio Fontana che, di fronte a una Lombardia "tornata a essere la vera locomotiva del nostro Paese", parla di un "modello che per funzionare ancora meglio avrebbe bisogno di più autonomia che ci consentirebbe di competere con quelle realtà europee che già hanno questi elementi".

Ricette che si inseriscono in un contesto di crescita per la manifattura: il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, lo definisce un "nuovo piccolo miracolo economico", fra export che vola e previsioni sul Pil che vedono la Lombardia, a fine 2023, "al 4,3% sopra i livelli pre-pandemia". Ci sono però segnali di incertezza sul futuro, battaglie da affrontare sui tavoli europei, l’occasione da non sprecare del Pnrr. Nella sua relazione Spada ha puntato sull’"orgoglio industriale", formulando una ricetta in cinque punti approfittando della presenza di Giorgia Meloni e di un parterre di sindacalisti, politici e rappresentanti delle istituzioni, dal presidente del Senato Ignazio La Russa a Matteo Renzi. Spada propone di "puntare sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione". Per quanto riguarda l’innovazione "rafforzare Industria 4.0, ripristinare patent box e presentare una strategia nazionale per l’idrogeno. Per il lavoro occorre agire sul taglio strutturale del cuneo fiscale e su una flat tax per i giovani. Per le infrastrutture ultimare la Pedemontana e ampliare Malpensa - conclude -. Occorre completare la riforma della Città Metropolitana e dare il via all’autonomia regionale differenziata".

Importante è anche la richiesta di svincolare gli investimenti strategici per il Paese dal patto di stabilità, mentre sul fronte del Pnrr bisogna "trasformare le risorse che non riusciremo a scaricare a terra in crediti d’imposta alle imprese". Stabilire un salario minimo per legge, inoltre, "creerebbe delle distorsioni". La strada, ribadita ieri, è quella della "concertazione". Un passaggio della relazione del numero uno di Assolombarda riporta inoltre sotto i riflettori un tema, quello della necessità di una "elezione diretta del sindaco" della Città metropolitana. Elezione diretta che, secondo Sala "se non associata a una diversa gestione della Città metropolitana crea un altro sindaco frustrato: se non cambiano il metodo non serve a nulla".