Le bottiglie d’acqua negli studi dei medici

Per fronteggiare "Caronte" l’amministrazione comunale fornisce di bottiglie d’acqua e bicchieri di carta gli studi medici invitando i cittadini a bere per combattere ondata di caldo. Bottiglie d’acqua sono state portate anche al centro di cultura socio sanitaria "Evelina Teddei" di via Mascagni dove hanno sede diversi studi di medici di base. Per ieri era previsto un picco di calore con alte temperature. Il messaggio dell’amministrazione comunale: "Non dimentichiamoci di bere, idratare il corpo e alimentarci correttamente". Un’iniziativa che si aggiunge alle altre di carattere generale. Come il numero di telefono di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. E l’elenco dei consigli: uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, indossare un abbigliamento adeguato e leggero, ridurre la temperatura corporea con bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca, sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.Mas.Sag.