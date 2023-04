L’azienda di impiantistica cerca sales account e operai

Sales account, 1 posto

Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Cologno Monzese. Codice offerta Afolmet: 3104

La risorsa gestirà in ambito nazionale le seguenti attività: acquisizione, gestione e sviluppo dei clienti assegnati, nell’area di propria competenza o rispetto a dei cluster concordati con l’azienda; incremento del pacchetto clienti; produzione autonoma delle offerte e degli ordini e gestione del cliente fino alla chiusura dei vari progetti. Settore realizzazione di impianti e sistemi per il condizionamento e miscelazione dei gas tecnico-industriali e alimentari. Orario: full time

Operaio juniormagazziniere, 1 posto

Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Cologno Monzese. Codice offerta Afolmet: 3201

La risorsa opererà inizialmente all’interno del magazzino e in una fase successiva come operaio installatore impianti. Settore realizzazione di impianti e sistemi per il condizionamento e miscelazione dei gas tecnico-industriali e alimentari. Orario: full time