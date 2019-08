Milano, 31 agosto 2019 - «In un anno si riescono a controllare 29mila aziende su 480mila in Lombardia». L’allarme lanciato dalla Cisl regionale trova numeri analoghi anche nella segreteria della Cgil: «Quando gli ispettori verificano il 6% delle aziende in un anno è tanto. Il 94% non ha controlli preventivi: per la legge basta, perché chiede di raggiungere il 5%. Per la sicurezza no». Se la Lombardia «è la sola regione del Nord Italia, insieme alla provincia autonoma di Bolzano, che rileva un dato infortunistico con esito mortale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2018» c’è una ragione precisa. Che Pierluigi Rancati, segretario Cisl Lombardia con delega alla salute e sicurezza sul lavoro, individua nella carenza di ispettori. «Sono 400 quelli addetti alla prevenzione, più 101 medici del lavoro spesso impiegati anche con funzioni preventive. Gli organici sono stati impoveriti», dichiara Rancati. «La Lombardia è in regola, perché raggiunge il 5% delle aziende controllate. Ma se le istituzioni vogliono dare un segnale forte i controlli all’anno dovrebbero almeno raddoppiare».

Il bilancio dei morti sul lavoro è allarmante: da gennaio a luglio, l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) ha rilevato 88 denunce di infortuni con esito mortale. Un dato che dopo l’agosto da bollino nero con altre dieci vittime in Lombardia (l’ultima ieri a Gorla Minore, in provincia di Varese) sale a 98 da inizio anno. In crescita nel 2019 anche le denunce di malattia professionale: 2.625 tra gennaio e luglio, 2.554 nello stesso periodo del 2018. Cala leggermente, invece, il numero totale di infortuni denunciati: 71.444 casi nei primi sette mesi dell’anno rispetto ai 71.681 dell’anno precedente. «Siamo ormai dal 2017 in presenza di un andamento degli indicatori di salute e sicurezza nel lavoro in peggioramento – afferma Rancati –. Non vediamo un cambiamento di passo nella risposta delle istituzioni che hanno la responsabilità di intervenire per garantire un lavoro sano e sicuro».

Più controlli, un’operazione che – spiega il sindacato – richiede di dotare le Ats (le ex Asl) di organici adeguati alle ispezioni. Ogni anno Regione Lombardia recupera circa 8 milioni di sanzioni che la legge chiede di investire nell’attività di prevenzione. «Si impegnino davvero queste risorse fino all’ultimo euro – è l’appello di Rancati – per assicurare un’azione di prevenzione e controllo adeguata alle tendenze di uno scenario più difficile rispetto al passato, con più precari. Assumere, peraltro con contratti a tempo determinato di 12 o 18 mesi e senza alcuna garanzia di stabilizzazione, come deciso con il programma straordinario triennale del 2018, 45 tecnici della prevenzione per controllare mille aziende in più non è sufficiente».

Massimo Balzarini - segreteria Cgil Lombardia, responsabile delle politiche di salute e sicurezza - chiede «più risorse per le Ats». «In Lombardia, sulla scia della tragedia sul lavoro alla Lamina, a Milano, la Regione ha annunciato incentivi per le assunzioni di addetti alla prevenzione. Ma a cosa serve se sono a tempo determinato? Dopo tre anni cosa succede? Senza considerare che necessitano anche di un lungo periodo di formazione». «ASSISTIAMO a un incremento di morti e al silenzio delle istituzioni e delle associazioni dei datori di lavori – sottolinea Balzarini –. Ad agosto, la maggior parte dei casi riguarda cadute dall'alto e dinamiche che si ripetono. Basta imputare la causa di questi episodi alla fretta. La verità è che le istituzioni si accontentano di rispettare la legge e di raggiungere l'obiettivo del 5% delle aziende controllate in un anno. E i datori di lavoro vedono la sicurezza come un costo. La formazione c'è, ma spesso è generica o tramite corsi al computer. Giusto per essere in regola con la legge. Poi si scopre che ai lavoratori mancano competenze specifiche».