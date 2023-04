Lavoro, eterno dilemma L’avvento dei colossi fa sperare i disoccupati e tremare gli ecologisti

di Alessandra Zanardi

La San Carlo, Melegnano e quei posti di lavoro, fino a 500, annunciati a più riprese e ancora di là da venire. "Una beffa", attaccano i partiti di opposizione, ma secondo l’amministrazione comunale ci sono ancora i presupposti per far decollare il progetto, con l’arrivo in città della nota società delle patatine, e le relative opportunità di lavoro. Del programma urbanistico, che riguarda un’area di 214mila metri quadrati di proprietà della stessa San Carlo, si parla da più di 10 anni. Il sito si trova nella zona industriale della città, a ovest del centro storico, tra via Carpiano e l’autostrada A1, a poca distanza dalla linea ferroviaria dell’alta velocità. Sono previsti uno stabilimento produttivo, un magazzino e una zona ad uffici.

Era il 2011, durante il primo mandato dell’attuale sindaco Vito Bellomo, quando la Commissione urbanistica del Comune affrontò il tema “San Carlo” per la prima volta. Ma solo nel 2022, sotto l’amministrazione Bertoli, è stato licenziato il piano attuativo relativo all’intervento. A oggi non risulta però ancora firmata la convenzione urbanistica, "che in ogni caso la società ha manifestato la volontà di sottoscrivere. C’è tempo fino a giugno – spiega il sindaco Bellomo –. Dal momento della sottoscrizione, la convenzione avrà una validità di dieci anni". "Poiché, tra l’altro, San Carlo ha effettuato investimenti in altri contesti, l’intervento di Melegnano risulta al momento in standby, ma la nostra città si conferma una realtà strategica, da un punto di vista geografico e non solo, per far decollare l’operazione". L’azienda dal canto suo fa sapere che "prosegue il dialogo con le istituzioni locali sul progetto di sviluppo dell’area di Melegnano. Ogni ulteriore commento è, allo stato, prematuro". Ma sul territorio c’è chi si domanda se ci sia davvero l’intenzione, da parte del gruppo alimentare, di approdare nel Sud Milano. "Gestita male, l’intera vicenda è un fallimento – attacca l’ex sindaco Pietro Mezzi, oggi leader di Sinistra per Melegnano –. Le amministrazioni che si sono succedute negli anni non hanno mai chiesto alla società di presentare un piano industriale col dettaglio degli investimenti, le tempistiche e la manodopera impiegata. E i posti di lavoro annunciati dai sindaci non hanno fatto altro che creare aspettative, per ora deluse".

Contro l’operazione San Carlo risulta aperto un ricorso al Tar, intentato da alcuni cittadini col supporto di liste civiche e associazioni, per un totale di 50 persone che hanno deciso di dare sostegno all’iter legale. Uno degli elementi riguarda la presenza, nell’area destinata ad ospitare stabilimento e uffici, di una zona boschiva che secondo i ricorsisti va preservata.

Gli esordi della società della patatine risalgono al 1936, quando Francesco Vitaloni aprì a Milano, insieme alla moglie Angela, una rosticceria in via Lecco 18. Il negozio si chiamava San Carlo e al suo interno si friggeva di tutto, comprese le patatine. Nel 1940 l’attività si trasferì nel quartiere di Greco, in locali più ampi; negli anni Cinquanta il figlio di Francesco, Alberto Vitaloni, prese la guida dell’azienda. Venne ampliata la gamma dei prodotti anche con snack salati, pani e dolci. Nel 1970 la società prese il nome di “San Carlo Gruppo alimentare“, la sede centrale venne spostata in via Turati ed estesa la rete distributiva. Nel 1988 iniziò anche l’espansione in Europa attraverso una serie di acquisizioni.