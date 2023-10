Lavori sul piazzale del metrò. Via le barriere architettoniche

Il cantiere ormai in pieno svolgimento, le imprese al lavoro, prosegue a tutto spiano il restyling in funzione anti-barriere architettoniche del piazzale della stazione metropolitana. Un restyling, quello di piazza Europa, soprattutto funzionale e con obiettivo prioritario l’accessibilità; ma anche una rivisitazione estetica e una revisione degli spazi con un secondo importante obiettivo: quello di aumentare l’appeal del piazzale, strategico nodo della viabilità cittadina, eliminare gli elementi di degrado, favorire la socializzazione e arginare i problemi di sicurezza. I lavori, inseriti nel Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche elaborato 2 anni fa, erano iniziati in estate, suddivisi in cinque fasi, e procedono secondo cronoprogramma. Al momento è stata completata la prima fase, che prevedeva la posa di una pavimentazione tattile nel piazzale di fronte all’ascensore dello scalo, posizionato da Atm nel corso della maxi-opera di eliminazione delle barriere degli anni scorsi. È stata predisposta una nuova pensilina per l’attesa degli autobus e sul lato est della piazza, si proseguirà con un nuovo attraversamento pedonale rialzato all’innesto di Viale Kennedy e con la pavimentazione tattile anche sul lato sud dell’area. Un intervento di revisione radicale, avviato, non a caso, dopo la conclusione delle opere strutturali sulla stazione della metropolitana e dopo la posa degli ascensori per disabili.

Il progetto, che avrà fasi successive, è infatti molto ambizioso: vuole creare, di fatto, un lungo corridoio senza barriere che dalla stazione della metropolitana arrivi fino all’ospedale Serbelloni, in fase di trasformazione in Casa della comunità. Dalle piazze al centro, dunque, la realizzazione del Peba prosegue. I lavori sono dettati da un faldone elaborato a suo tempo da un team. Piazza Europa fu identificata subito come snodo critico: è infatti crocevia fondamentale di collegamento fra la metropolitana, il centro storico, la Posta, il municipio e l’ospedale e, una volta la settimana, il grande mercato settimanale cittadino. Monica Autunno