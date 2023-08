Lavori sul cavalcavia Carugate: "Siano ripristinate le corse dell'autobus"

Cantiere sul ponte della Tangenziale Est, senso unico alternato ma nel verso opposto da settembre e ritorno del bus per Villa Fiorita, Carugate in pressing su Serravalle "per attenuare i disagi causati dall’intervento". I lavori cominciati a giugno andranno avanti fino a metà ottobre, tempi rispettati, "ma i problemi non mancano, nonostante la pausa agostana", avvisa il Comune, che ha chiesto al gestore di ripristinare il pullman per raggiungere la metropolitana e lasciare così l’auto in box, evitando ogni ulteriore impiccio. Manutenzione programmata dalla società "ma non per questo di minor impatto", sottolinea l’amministrazione alle prese con le modifiche della viabilità e auto in fila in tutte le direzioni. Il viadotto sotto la lente dei tecnici è quello sulla Sp 208 all’altezza dello svincolo che porta al centro commerciale Carosello. Un punto battutissimo giorno e notte con migliaia di auto in uscita in città per evitare la gabella del casello di Agrate, 2 euro a ogni passaggio.

Bar.Cal.