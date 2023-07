Lavori rapidi per i paesi, Varedo (che serve a Milano) al palo

Un’opera che si conclude, una che sta per partire a Lentate, per scongiurare le esondazioni del fiume Seveso grazie a investimenti per quasi 20 milioni, finanziati dalla Regione Lombardia. È prossimo a conclusione il cantiere di via Tintoretto per la creazione dell’area golenale del fiume Seveso, con un invaso di circa 20mila metri cubi, a valenza prettamente locale, in particolare per proteggere la frazione Cimnago. Il secondo intervento partirà tra qualche settimana in via Brianza, dove si dovrà creare una vasca di laminazione di ben 800 mila metri cubi, che lavorerà in sinergia con quelle previste più a Sud lungo il corso del fiume, per proteggere soprattutto il quartiere Niguarda di Milano.

A Varedo i tempi di realizzazione non sono ancora definiti. Nell’area ex-Snia, che ospiterà una delle vasche di laminazione previste dalla Regione, i lavori non sono ancora partiti. E non si sa nemmeno quando partiranno. Si tratta di un invaso artificiale capace di contenere fino a 2,2 milioni di metri cubi di acqua del Seveso. Le operazioni sono complesse sia per quanto riguarda l’ottenimento delle aree, che la Regione dovrebbe acquisire tramite un esproprio bonario, sia per quanto riguarda la bonifica della zona in cui verrà costruita la vasca. L’opera costa 55 milioni, compresa la bonifica che dovrebbe pesare per circa 13-15 milioni. Mancando ancora l’esproprio, l’assegnazione dell’appalto non può ancora essere definita. A Bovisio Masciago invece, dove il 33,46% della popolazione è a rischio per quanto riguarda il livello di pericolosità idraulica, gli ultimi temporali hanno messo in evidenza il buon funzionamento dei Suds in via Matteotti, i sistemi urbani di drenaggio sostenibile inaugurati ad aprile.

Gabriele Bassani

Veronica Todaro