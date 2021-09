I treni Italo 8978 e 8982 da Venezia per Milano modificano numerazione e orario di arrivo a Milano Centrale.

I treni regionali da Milano Centrale per Bergamo (tra le ore 6.05 e le ore 23.40) e da Bergamo per Milano Centrale (tra le ore 5 e le ore 22.02) hanno origine e termine corsa da/a Milano Lambrate.

Il treno regionale 2398 da Voghera per Milano Certosa, segue il percorso via Passante Ferroviario da Milano Rogoredo. Non ferma a Milano Lambrate.