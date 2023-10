"Lavori in Novate Milanese: via XXV Aprile chiusa al transito"

Chiude la via XXV Aprile per i lavori di riqualificazione. Da oggi fino al 7 novembre e comunque fino al termine dei lavori, via VVX Aprile resterà chiusa al transito per consentire l’esecuzione di lavori di ripavimentazione e decoro urbano della rete di piste ciclabili. Per questi motivi è disposta la chiusura temporanea al transito di Via XXV Aprile, nel tratto compreso fra via Ariosto e via Dante Alighieri. Di conseguenza ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di via Ariosto per i veicoli che percorrono via XXV Aprile. Inoltre, nel prosieguo dei lavori, è disposta la chiusura temporanea al transito di via XXV Aprile, nel tratto compreso fra via Dante Alighieri e via Repubblica. Sono istituiti provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei tratti interessati dai lavori, qualora siano necessari per garantire il transito a veicoli e pedoni.

Negli ultimi mesi sono in corso di rifacimento le piste ciclabili di Novate. Oltre ad alcune riasfaltature, gli spazi designati alle piste ciclabili, sono state pitturate di verde, tranne quella di via Baranzate, che ha seguito l’esempio di Milano, color amarena.

Sempre oggi partirà inoltre il cantiere di piazza Martiri della Libertà, che vedrà delle modifiche viabilistiche in via Portone e via Repubblica. Continua invece il cantiere di via Matteotti. I cantieri avviati in contemporanea metteranno probabilmente in difficoltà molti residenti, alle prese anche con la soppressione temporanea dei parcheggi.

Davide Falco