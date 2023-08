Lavori in corso Via Gramsci chiude

Sarà chiusa domani e il 10 agosto la corsia nord di via Gramsci verso Cinisello Balsamo, lungo il campovolo, per consentire la sostituzione dei tombini. La viabilità sarà modificata mantenendo i due sensi di marcia: la carreggiata sud sarà utilizzabile in direzione nord, mentre verso Milano le auto passeranno dalla corsia interna del parcheggio.

Giu.Na.