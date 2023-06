Lavori finiti in piazza "Collaudo in un mese"

I lavori sono finalmente finiti, ma l’area di piazza Guido Rossa, sottoposta a un maxi intervento di riqualificazione, è ancora chiusa. Niente più operai e mezzi da giorni, tutto è completato: giochi per i bambini, nuova pavimentazione, panchine, fontanella, gazebo, piante e fiori attorno e all’interno della piazza.

Ma l’area è ancora inaccessibile, chiusa con una rete che spesso viene divelta da chi proprio non ce la fa a rispettare i divieti e le regole. Il motivo della chiusura è da ricondurre al necessario collaudo tecnico e amministrativo delle strutture che è ancora da effettuare.

Secondo il Comune, dovrebbe concludersi entro la prima metà di luglio e "non appena possibile la piazza sarà aperta e pronta per la fruizione – assicura il sindaco Rino Pruiti –. Saranno poi eseguite ulteriori opere entro l’autunno, concordate con i residenti e Adriana Gambarelli che amministra il super condominio. Nei mesi scorsi – prosegue – è stata completata anche la bonifica delle aree verdi dove in passato soggetti legati alla ‘ndrangheta hanno interrato rifiuti: ancora oggi tutta la zona è di proprietà dello Stato che l’ha acquisita in seguito al sequestro e alla confisca alla proprietà Finman spa, condannata in via definitiva".

Ci sono voluti anni per bonificare l’area, anche grazie al finanziamento regionale, senza contare il tentativo, bloccato dai funzionari del Comune, della criminalità organizzata di rimettere mano all’area con il movimento terra nei mesi scorsi. "Stiamo provando con decisione – aggiunge il sindaco – a ottenere nuovi contributi per ampliare l’intervento di riqualificazione (in totale l’area è di 60mila metri quadri, di cui 7mila sottoposti all’intervento, ndr ). Quando il Demanio ci restituirà le aree bonificate, svilupperemo ulteriori progetti per sport, tempo libero e ambiente, a partire dalla piantumazione di centinaia di nuovi alberi". Framcesca Grillo