Lavori all’Anna Frank "Tempistica non chiara"

Sarà un’estate di lavori nelle scuole sestesi. "Siamo preoccupati perché non è chiara la tempistica della restituzione del nostro plesso nella sua pienezza – spiega Vittorio Schiavone, presidente del consiglio di istituto della Anna Frank –. non chiara la tempistica. Si era parlato di settembre, poi di vacanze di Natale, ma nessuna comunicazione è stata data per certa". I docenti sono pronti alla risistemazione delle aule, per accogliere gli alunni a settembre, ma nulla è stato ancora definito. "I lavori sui plinti, quindi gli interventi strutturali, sono stati completati nella Frank. Sono ora in corso le verifiche sulla staticità dei solai – fa sapere l’assessore al Demanio Loredana Paterna –. A fine analisi si potrà dire se le classi potranno essere rioccupate a settembre".

L’assessore ha anche annunciato l’inizio di interventi di manutenzione per infiltrazioni e di sistemazione dei bagni alle scuole Luini e XXV Aprile, che entro settembre saranno conclusi. "Siamo la primaria più piccola di Sesto e spesso ci sentiamo abbandonati – racconta Giorgia Lotumolo –. Proprio sulle infiltrazioni abbiamo inoltrato numerose segnalazioni come genitori e altre ne hanno mandate docenti e dirigente. La situazione ormai si è aggravata talmente tanto da ricoprire di muffa una parte di scuola fino al piano terra, dove c’è un’aula e proprio in quella classe un bimbo allergico alle muffe". Colpa delle infiltrazione dai pluviali che hanno colpito anche la palestra.

"Abbiamo anche un ascensore non funzionante e qualche bagno è stato chiuso al primo piano perché non si è riusciti a capire l’origine delle perdite". Proprio sugli ascensori ci sarà un piano straordinario. "Con l’accordo quadro da 300mila euro nel 2024 potremo intervenire in modo più sistematico – annuncia Paterna –. Aggiungeremo all’elenco quest’ultimo impianto fermo, di cui non eravamo a conoscenza".

La.La.