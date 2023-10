Lavori alla caserma dei pompieri, si ritira l’operatore vincitore del bando

Ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco, l’operatore vincitore della gara “si dilegua”, aggiudicazione-bis al secondo classificato. Tempi più lunghi, ma obiettivo vicino: "L’intento è di avviare le opere quanto prima". Intanto buone notizie dal Pirellone: sarebbero in via di liquidazione e dunque in arrivo, nonostante il prolungamento del bando notificato in estate, i 400mila euro della rigenerazione urbana presi dal Comune nell’estate 2022. E che costituiscono la prima tessera del puzzle dei finanziamenti: il resto del milione e settecentomila euro necessari a procedere saranno finanziati con rimborso per conto termico e con un mutuo flessibile acceso dal Comune, già a bilancio. Si va avanti, dunque, sebbene a ostacoli. L’ultimo delle scorse settimane. La gara d’appalto per il restyling della caserma, da lunghissimo tempo attesa, si era conclusa nello scorso luglio, e aveva visto come aggiudicataria dei lavori, grazie a un consistente ribasso, un’impresa modenese. Il problema è subentrato dopo, quando, si conferma in Comune, l’impresa si è in sostanza dileguata, non fornendo la documentazione richiesta inclusa quella del codice degli appalti. Tutto da rifare? Fortunatamente no. Con una delibera dei giorni scorsi si è proceduto a formalizzare lo scorrimento della graduatoria e l’affidamento al secondo classificato. "Dunque si prosegue - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi (nella foto) - la ristrutturazione della caserma è una priorità". L’arrivo dei fondi regionali una buona notizia. La proroga del bando di rigenerazione urbana dello scorso settembre aveva fatto temere le bocce ferme per almeno un anno. "Ho avuto notizie stamane - così la sindaca -, ma mi riprometto ulteriori verifiche. Per quel che ci concerne, abbiamo fatto tutto il necessario per dare il via ai lavori". L’ultimo cimento dell’ultima Amministrazione, prima delle elezioni di maggio, era stato proprio chiudere in corsa il cerchio su progetto e finanziamenti per il restyling energetico, funzionale ed estetico della caserma di via Degli Abeti, alle prese con cronici problemi di infiltrazione e con un generale degrado delle strutture, in particolare gli esterni: infissi, coperture, pareti, impiantistica. L’intervento prevede un totale isolamento termico con cappotto, il rifacimento della copertura, quello dell’involucro delle superfici trasparenti, la sostituzione dei serramenti, più una serie di interventi a latere e un totale restyling degli impianti.

Monica Autunno