Lavori al cimitero. Ossario del ’900 via al recupero

Per poter intervenire su una parte molto delicata del cimitero di via Rimembranze, il Comune ha dovuto affidare l’incarico di ispezionare, con strumenti altamente tecnologici e dedicati allo studio dei materiali, a tecnici specializzati. Un’area del cimitero, infatti, ha subito un cedimento, dovuto al passare del tempo: la struttura risale alla fine dell’Ottocento e, proprio l’area dell’ossario che sta subendo un cedimento costante, è datata inizi del 1900. "Si tratta quindi - sottolinea l’assessore Francesco Di Stefano con delega ai Servizi cimiteriali - di un intervento molto delicato. Per ristabilire l’equilibrio della struttura dell’ossario, abbiamo dovuto contattare dei tecnici specializzati che hanno utilizzato strumenti specifici come una termocamera laser a 60 gradi che, grazie a un’elaborazione particolare delle immagini catturate, consente di comprendere lo stato della parete e delle celle, per poter poi intervenire nel migliore dei modi".

Non basta, infatti, “sistemare” la struttura: bisogna preservare l’istanza storica e quella artistica dell’area, proprio perché costruita oltre cento anni fa. I tecnici hanno già effettuato i rilievi con la termocamera e la relazione con l’esito dei test arriverà nei prossimi giorni: dal documento tecnico prodotto si potrà programmare l’intervento più adeguato. "Stiamo dedicando molto impegno alla sistemazione e al miglioramento del nostro cimitero - conclude Di Stefano -: oltre a questi rilievi importanti è già in programma una maxi pulizia della facciata. In più, procedono i lavori di posizionamento dei sensori anti piccioni".