Lavori a strade, luci cartelli e marciapiedi

Una mappa dei lavori con decine di interventi, al via una stagione senza sosta di manutenzioni stradali e rifacimento segnaletica. Oltre un milione di euro l’investimento, è l’ultima tranche dei quattrini (3 milioni in tutto) portati a casa con la chiusura del fallimento di Imel, la società vecchia proprietaria delle aree ex Galbani. "Denari della città e dei cittadini - così il sindaco Antonio Fusè - che finalmente sono arrivati nelle casse comunali. E che andiamo a impiegare per sistemare la città. Con attenzione particolare alla zona industriale, dove la rete viaria è malmessa a causa del passaggio di mezzi pesanti". Fra le strade che saranno teatro di manutenzioni via Pasubio e via Silvio Pellico, via Mascagni e via Bologna, viale Lussemburgo, via Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà, viale Olanda, via Sant’Elia, via Togliatti e via Colombo. In un’altra quindicina di strade saranno invece presto avviati lavori per rifare la segnaletica. Nelle stesse vie saranno rifatti o rinnovati gli stalli per i disabili.M.A.