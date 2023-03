Lavorare al fianco dei disabili "Vaccino contro ogni pregiudizio"

di Laura Lana

Le quinte dell’istituto tecnico Breda a fianco dei ragazzi disabili della cooperativa L’Iride di Monza. Più che una semplice "gita" o un laboratorio, un’esperienza di condivisione di tempo e talento. Si è conclusa l’esperienza di 150 studenti dei Salesiani che, divisi in gruppi di 30, si sono messi alla prova sia negli spazi socio-educativi che nell’area produttiva della coop. Gli allievi degli indirizzi meccanico, meccatronico, elettrico, elettrotecnico e informatico si sono cimentati in un laboratorio di arte-terapia, poi hanno visitato il settore produttivo de L’Iride con i disabili impegnati nel loro lavoro di assemblaggio elettromeccanico, accompagnati dalla direttrice Claudia Valtorta. "Questa esperienza mi ha segnato molto dal punto di vista morale, perché ho visto che le persone fragili possono fare operazioni e procedimenti che svolgiamo anche noi – hanno commentato Lorenzo e Diego, allievi dell’indirizzo Meccanica e Meccatronica –. Ho imparato a lavorare in team in chiave di autentica collaborazione. Se ci fosse una nuova edizione parteciperei più che volentieri".

La collaborazione tra i Salesiani e L’Iride è frutto di un accordo che comprende tirocini curricolari ed extra-curricolari per i ragazzi del centro di formazione professionale, oltre agli apprendistati e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Da quest’anno la collaborazione si è estesa anche ai maturandi che stanno per diventare periti tecnici. "Questo è stato senza dubbio un momento di importanza capitale, perché i nostri allievi hanno imparato dai ragazzi fragili, ribaltando i normali preconcetti, vedendo con i loro occhi quanto possano essere competenti ed entusiasti del loro lavoro – ha sottolineato don Alessandro Curotti, catechista e coordinatore delle attività di educazione alla fede della scuola sestese –. Per chi sta affrontando un percorso di studi in meccanica, elettrotecnica o informatica sono insegnamenti anche di vita". Gli studenti hanno potuto apprendere da Gianmario Pinna, dipendente de L’iride che ha fatto "da maestro nell’assemblaggio di un collettore: alcuni hanno messo degli anelli storti, ma io li ho corretti e insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro". Tra i prof speciali, l’arte-terapeuta Valentina Selini. "Con l’arte-terapia sperimentiamo la collaborazione più vera: è una staffetta dove ciascuno fa un pezzo, lo affida a un altro che ne darà continuità".