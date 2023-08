L’autogol del ladro di Rolex Sfoggiava al polso l’orologio rubato due giorni prima

di Federica Zaniboni

Quando i poliziotti lo hanno trovato, non ci sono stati più dubbi. Era lui. Al polso portava ancora il Rolex Daytona da 60mila euro che aveva rubato due giorni prima. Sono stati presi entrambi i presunti responsabili del furto messo a segno martedì scorso in via Santa Maria Fulcorina, quando i due giovani si sono offerti di aiutare un ragazzo a caricare le valigie in auto. Una banale scusa per avvicinarsi alla vittima con modi gentili, salvo poi strappargli di dosso il preziosissimo orolgio e darsi alla fuga. A finire in manette, un 32enne originario della Palestina e un algerino di 28 anni che, secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Milano, sarebbero rispettivamente l’autore materiale del furto e il complice. A distanza di 48 ore, non si erano ancora liberati dela refurtiva e il palestinese la sfoggiava con oroglio al polso, passeggiando serenamente per via Ampere.

A quanto emerso dagli accertamenti svolti anche tramite l’analisi delle telecamere presenti nella zona, i malviventi erano arrivati nella via del centro, dove poi hanno preso di mira la loro vittima, a bordo di due monopattini elettrici. In uno dei filmati, si vedono i presunti ladri arrivare insieme intorno alle 12.30: mentre uno dei due si ferma all’angolo in attesa, l’altro lascia il monopattino e si avvia a piedi in direzione dell’auto del malcapitato, un 23enne italiano che in quel momento stava caricando le valigie nel bagagliaio insieme alla fidanzata. Offrendosi di dare una mano, ha quindi puntato dritto al polso del giovane, riuscendo a impossessarsi dell’orologio di lusso dopo una breve colluttazione. Durante la fuga a piedi, aveva urtato una bicicletta, perdendo dalla tasca un coltellino svizzero. Poi erano ripartiti in monopattino.

Le indagini sono scattate immediatamente in seguito alla denuncia e in poco tempo sono stati identificati i due ragazzi, entrambi con precedenti e senza fissa dimora. Il complice è stato preso a Sesto San Giovanni intorno alle 2 di giovedì notte. Il 32enne, invece, è stato trovato poche ore dopo e riconosciuto grazie all’identikit fornito dalla vittima. Al suo polso, la conferma che era lui l’uomo che cercavano.