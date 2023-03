L’arte dell’Enigmistica ogni lunedì con Il Giorno

Cominciare la settimana "con la testa giusta" e la giusta concentrazione: da domani, ogni lunedì, chi acquisterà una copia de Il Giorno a Milano riceverà in regalo l’inserto Qn Enigmistica. Ovvero 48 pagine di giochi e quiz, per divertirsi ad allenare il cervello e “staccare“ per un po’ dai problemi quotidiani. Ci sono i classici di sempre, intramontabili, come cruciverba e rebus, resi più attuali e più aderenti agli avvenimenti del mondo d’oggi e ai personaggi più in vista nella cultura, nelle arti, nello spettacolo e nello sport. E non mancano nuovi giochi appassionanti, che regalano sorprese di lunedì in lunedì. L’arte dei rebus è "straordinariamente interessante sul piano culturale e per tutti", ha raccontato in queste pagine Pietro Ichino, professore di diritto del lavoro all’Università degli Studi di Milano, politico e autore di “L’ora desiata vola. Guida al mondo dei rebus per solutori (ancora) poco abili”. Senza dimenticare che sono giochi "connaturati con la lingua italiana e la sua storia: il rebus era praticato già da Leonardo da Vinci. E consiste nel trovare il messaggio nascosto sotto una realtà apparente: una metafora della vita".