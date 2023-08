"L’area feste non si farà" Il cantiere infinito di via Volta ancora senza destinazione

di Laura Lana

In via Volta non sorgerà più l’area feste. Il centro polifunzionale, uno dei progetti che hanno caratterizzato la Giunta Rocchi, non sarà completato accanto alla scuola, dove ormai da anni c’è un cantiere abbandonato. L’annuncio lo ha fatto, chiaro e tondo, l’assessore ai Lavori Pubblici Loredana Verzino. "Ho condiviso con i colleghi l’urgenza di sistemare quanto prima l’area del cantiere e di trovare una nuova destinazione d’uso, che non sarà l’area feste". Nello spazio verde limitrofo alla media Volta, nella notte tra l’11 e il 12 luglio, c’era stato anche un incendio. Una situazione, insomma, sempre più critica che si trascina ormai dai tempi del Covid, quando l’intervento è stato abbandonato quasi subito dalla ditta a cui era stato assegnato. La società poi fallì e in via Volta, accanto alla scuola, ancora oggi si vede solo lo scheletro delle fondamenta. L’area feste, che avrebbe dovuto essere inaugurata quasi 3 anni fa, doveva essere una struttura da 330 metri quadri con tanto di cucina per ospitare eventi, manifestazioni, associazioni cittadine su una superficie complessiva di 10mila metri nel verde tra la media e la materna Volta, il palazzetto dello sport e il cimitero. Il Comune aveva stanziato 650mila euro, ma il progetto vide diverse persone contrarie che diedero vita anche a un comitato e a una raccolta firme. Tra gli oppositori anche la stessa Verzino, che già nel 2017 aveva espresso forti dubbi rispetto al progetto presentato. Oggi i nodi vengono al pettine. Sul finire dell’amministrazione Rocchi, l’allora assessore alla Cultura Dania Perego aveva annunciato la volontà di tornare a gara e rivedere il centro, riducendolo sia come dimensioni sia come costi da sostenere. Un’ipotesi che Verzino e la nuova amministrazione di Stefano Zanelli non intendono raccogliere. In via Volta si dovrà dunque ripristinare lo spazio, dove sono stati effettuati gli scavi poi abbandonati. Poi si dovrà decidere se fare un’area feste, come e dove collocarla. Anni fa, durante la Giunta Soldano, era stata ipotizzata una struttura simile dietro al Mc Donald’s, con un intervento a carico del proprietario dei terreni, mentre il Psi aveva proposto la location del campo sportivo di via Liguria.