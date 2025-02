L’area ex Tamini va recuperata. Fra le proposte, nuove abitazioni

Quale futuro per l’ex Tamini? "Costruiamoci delle case". A Melegnano i politici di opposizione avanzano una proposta per il recupero del sito industriale, dismesso da anni, che si trova lungo la via Emilia, nel quartiere Montorfano; un tempo vi si producevano trasformatori energetici. Rimasta al palo l’ipotesi di costruirvi una piastra commerciale, con un nuovo supermercato Lidl, il Partito Democratico, la lista Insieme Cambiamo e il gruppo Alleanza Verdi-Sinistra propongono di realizzarvi un insediamento residenziale, traslando sull’ex Tamini le volumetrie che dovrebbero sorgere in altre zone della città, ad esempio sui campi di calcio di via Maestri. Una soluzione che non comporterebbe ulteriore consumo di suolo, tanto più che la nuova edilizia sorgerebbe al posto dei capannoni già esistenti.

"L’area e il sottosuolo della Tamini - sostiene Pietro Mezzi, consigliere comunale di Alleanza Verdi Sinistra - sono fortemente inquinati da sostanze pericolose (pcb, arsenico, aromo, n-esano e tetracloroetilene) e sappiamo che la bonifica dei terreni è avvenuta solo per quanto riguarda le aree scoperte, mentre per i terreni su cui ancora insistono i fabbricati industriali la bonifica non c’è stata". "Anche in base alle agevolazioni previste dalla legge - aggiunge Dario Signorini, consigliere Pd -, ci sono le condizioni perché un insediamento residenziale possa essere realizzato e ripagare l’intero costo di bonifica, che dalle nostre stime ammonta a 4,5-5 milioni di euro". "Di fronte a questa situazione di stallo, dove esiste un’area da bonificare e la cui proprietà Tamini non si sa bene che intenzioni abbia - osserva Cosimo Santo, di Insieme Cambiamo -, abbiamo ritenuto nostro dovere formulare una proposta, che si basa su presupposti tecnici ed economici fondati". Ma il Comune, per ora, non si sbilancia. "L’auspicio è che possa riprendere quota il progetto di costruzione di un Lidl. Per il resto, siamo in attesa di sviluppi", dichiara il sindaco Vito Bellomo.A. Z.