L’appello per esistere "Servono più strade edifici e monumenti intitolati a donne"

di Alessandra Zanardi

"Se non veniamo nominate, non esistiamo. Servono più strade, edifici e monumenti intitolati a donne". Sara Marsico, storica insegnante, da poco in pensione, dell’istituto Benini di Melegnano, spiega così il suo impegno nell’ambito di Toponomastica femminile, associazione nata nel 2012 per dare voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società. "La toponomastica ha una forte valenza sociale, è un serbatoio di storia e memoria - rimarca l’ex docente di diritto ed economia, referente dell’associazione per la provincia di Milano -. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, sotto questo profilo c’è ancora molto da fare per colmare le disparità di genere". Nel Sud-Est Milanese non mancano gli esempi virtuosi, dalla pista ciclabile Riozzo-Melegnano intitolata ad Alfonsina Strada alla scuola primaria di via Lazio a Melegnano, dedicata a Teresa Sarti, fino all’Auditorium di Vizzolo Predabissi, recentemente intitolato a Carla Fracci. Senza dimenticare l’esempio di San Donato, dove le vie di un intero quartiere, Monticello, sono tutte dedicate a donne. Il cammino, però, è ancora lungo e così in questi giorni a Melegnano è in corso di realizzazione un murale per ricordare le 21 madri della Repubblica, ossia le donne che hanno contribuito alla stesura della Costituzione. L’opera, che sta prendendo forma in via Pertini, accanto ai già esistenti murales di John Lennon e Gino Strada, è stata finanziata attraverso un crowdfunding, che ha permesso di pagare writers e materiali. L’inaugurazione è in programma sabato alle 16; a seguire (alle 21) il castello di Melegnano ospiterà il reading "Parole Ri-costituenti". Non solo. A Melegnano il 12 marzo una piazza del quartiere Montorfano verrà intitolata all’alpinista Maria Gennaro Varale, mentre a maggio lo scoprimento di un’altra targa, nel quartiere Ovest, ricorderà Giusy Danelli, a lungo insegnante alla materna di via Campania.