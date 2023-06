L’appello per Città Studi "Non si vendano le torri: vogliamo subito garanzie"

È il giorno di Mind. Ma da otto anni non si può parlare di Mind senza citare il futuro del campus di Città Studi. Prima messo in discussione, poi salvato (con matematica e informatica che non traslocheranno a Rho) e in attesa di un rilancio connesso, a sua volta, a quello di altre aree: l’arrivo di Beni culturali che darà l’addio al campus di via Noto, quello di Mediazione linguistica che saluterà Sesto San Giovanni. Orbiteranno su Città Studi anche gli studenti di Scienze politiche, a caccia di spazi: via Conservatorio è satura.

È il giorno di Mind, ma chiedono rassicurazioni forti le liste studentesche che in Senato accademico e in Cda hanno votato contro il Piano economico finanziario anche per questo, oltre che per "la carenza di servizi a Rho" e la preoccupazione per la politica di "risparmi" paventati ("Non si chiuda la biblioteca di sera"). "La paura è che il progetto di rifunzionalizzazione di Città Studi perda pezzi - sottolinea Benedetto Longobardi, senatore accademico di UniSì -. Vedo con favore la possibilità eventuale di coprire i costi aggiuntivi legati all’inflazione del canone di investimento grazie all’accesso al “fondo ristori” del Governo, ma al momento non abbiamo certezze in merito e l’alternativa è rientrare nei costi con vendite di immobili che riguardano, tra l’altro, le Torri Magistretti". "Si era parlato della possibilità di adibirle a residenze per gli studenti - ricorda -. Se si vedesse sfumata l’opportunità di avere delle nuove residenze a completare un piano di rifunzionalizzazione della zona di Città Studi saremmo davanti a una grande occasione persa, considerata anche l’emergenza abitativa contingente". Fanno i conti dall’Unione degli Studenti: "Mancano 90 milioni all’appello". "Il progetto complessivo di Campus Mind e Città studi non ha solide basi di sostenibilità economica, con più di 70 milioni di euro non ancora coperti e altri in fase di conferma dal Ministero", dichiara Lucio Marazza, coordinatore di Studenti Indipendenti Statale - Link, che ha confermato il voto contrario puntando il dito contro “un improbabile incrocio di vendite, spostamenti, ricavi, rossi in bilancio, ristrutturazioni, costi emergenti e fondi mancanti". Di tutt’altro avviso Obiettivo Studenti: "Ci siamo espressi con voto favorevole ed esprimendo il nostro sostegno a come l’operazione è stata condotta, sempre in condivisione con gli organi e senza ricorrere all’indebitamento, ottenendo un’ampia copertura politica manifestata sia da Regione Lombardia che dal Governo - sottolinea Tommaso Bertacco, in Cda –. Un progetto di questo tipo risponde a pieno a quella che è la missione universitaria". Piano economico promosso, anche se sono state chieste "garanzie su tutte le opere ancillari per gli studenti a Campus Mind e sulla progettualità edilizia per le residenze che si è ipotizzata per Città Studi".

Rassicurazione arrivata: "Le Torri Magistretti figurano tra i beni alienabili (in tutto la Statale ha un elenco di beni alienabili da valorizzare per oltre 200 milioni, ndr) ma come “fondo di garanzia“ - spiega Elia Montani, senatore accademico - appena arriveranno le risorse del Piano ristori ci hanno garantito che saranno subito sbloccate". Non sono ancora in vendita, ma saranno gradualmente dismessi invece il campus di via Noto e quello di Sesto San Giovanni. Mentre a Città Studi, accanto a matematica e informatica - che non si toccano - e ai musei (Musa, il museo di scienze antropologiche, e Apice) si creerà un altro polo umanistico. A poche centinaia di chilometri la Statale conferma poi altri due gioielli: il polo veterinario di Lodi e il polo Unimont di Edolo.

Simona Ballatore