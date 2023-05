L’appello di Fatima: "Il mio Afghanistan dimenticato da tutti"

Un silenzio assordante. "Ci sono milioni di organizzazioni e di attivisti per la tutela dei diritti umani che sostengono di combattere per i diritti e per l’equità tra le persone in tutto il mondo, ma nessuno oggi sta parlando del mio Afghanistan". Fatima Haidari, 24 anni, ha aperto l’ottava edizione del Festival dei Diritti Umani, al Memoriale della Shoah, per questo si dice "scioccata". Rivolta agli studenti delle superiori in platea (e in streaming), incalza: "Oggi le afghane vedono calpestati i diritti conquistati negli ultimi vent’anni". La libertà d’istruzione, quella di esporsi pubblicamente in contesti politici, culturali e la possibilità di lavorare: diritti cancellati da quando, nel 2021, i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan.

Le conseguenze? "Accade che una donna, senza lavoro e con il marito espulso dal Paese o in guerra, deve vendere un figlio al bazar per avere in cambio i soldi con cui provvedere agli altri. Quale crisi può essere più grande di questa?", chiede Haidari. "Le mie amiche mi hanno confessato di non volere far nascere mai più figlie, perché vivere lì è un inferno". E lei? "Io – scandisce Haidari – non mi sento rappresentante delle afghane, io vivo in Italia e studio. Parlo di ciò che so per diffondere consapevolezza". E spera che le organizzazioni si impegnino per il suo Paese, prima o poi. D’altronde il titolo di questa edizione del Festival dei Diritti Umani, “Rights now“ (diritti ora), segue l’indicazione tracciata dalla ragazza coraggio: dare voce ora a chi ha perso ogni diritto. Alla fine dell’incontro, Fatima chiede al Governo afghano di "attuare un cambiamento, di riconoscere i diritti alle donne". E alle sue connazionali: "Proseguite la vostra battaglia, non sottovalutatevi perché siete potenti".

Alessia Sironi