L’appello della Caritas "Non depotenziare i sussidi"

di Simona Ballatore

C’è chi avrebbe diritto al reddito di cittadinanza o ad altri sussidi e non riesce accedere: non li conosce, non sa come muoversi, rinuncia a priori. E c’è chi credeva di averne diritto, ha percepito le prime mensiltà e poi si è visto richiedere i soldi indietro, perché mancava qualche documento o la residenza anagrafica, e incorre in sanzioni o debiti pesanti. "A Milano, con il progetto ’Inps per tutti’, abbiamo inviato all’Inps 500 segnalazioni con richieste di aiuto o di informazioni su prestazioni e pratiche", spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. "Se l’incremento della produzione e dell’occupazione non si traducono in una garanzia effettiva e universale dei diritti sociali – aggiunge riferendosi al tema della povertà a Milano – abbiamo un problema. Che si affronta con strumenti come il Reddito di cittadinanza, da migliorare, non da depotenziare. Ma è evidente che urgono scelte politiche di sistema, a monte del pur doveroso intervento assistenziale".

Perché si è reso necessario questo accordo con l’Inps?

"Spesso intercettiamo nei nostri centri di ascolto persone fragili, che hanno difficoltà a interfacciarsi con enti e istituzioni. Non ci sostituiamo a Caf patronati ma le agevoliamo in questa comunicazione, facciamo da ’facilitatori’ seguendo anche le pratiche nel tempo. Le risposte arrivano in genere nell’arco di unodieci giorni, questo consente una velocità assistenziale in situazioni problematiche".

Quando è nato l’accordo?

"Nel 2019 è nato ’Inps per tutti’ con Caritas Italiana per affrontare il tema dell’accessibilità ai diritti e dare strumenti informativi anche ai poveri che non accedevamo a misure, nonostante ne avessero diritto, perché non le conoscevano o si scontravano con problemi burocratici che li facevano desistere al primo intoppo. Poi è arrivata la pandemia, che dapprima ha rallentato questo percorso poi ha fatto emergere con forza la necessità di questo strumento per accedere a bonus previdenziali o alla Naspi. Noi lo abbiamo adottato come Caritas Ambrosiana nel 2021 per la città di Milano e lo abbiamo esteso nel 2022 agli altri comuni della Diocesi".

Chi bussa a questo servizio?

"Gli utenti dei nostri centri di ascolto, chi è in povertà estrema e senza dimora, ma anche famiglie che un tetto lo hanno ma chiedono aiuto perché non riescono a fare studiare i figli, hanno perso il lavoro. A seconda delle situazioni mettiamo a disposizione gli strumenti che abbiamo e aiutiamo i nostri operatori a conoscere le misure che ci sono. C’è un’attività di formazione importante, visto che le regole cambiano spesso".

Le richieste più frequenti?

"Sicuramente molte hanno a tema il reddito di cittadinanza anche viste le modifiche a cui è andato incontro, la riduzione del numero di cittadini che possono accedervi e i controlli. Ma ’Inps per tutti’ è una rete agile per tutti i servizi, anche per disincagliare pratiche che si erano fermate. Cerchiamo di rimuovere gli ostacoli e le resistenze di chi rinuncia a priori perché non ha più fiducia nello Stato. È nella nostra storia, come previsto dal Concilio Vaticano II: non solo carità, ma dare dignità alle persone. E lo si fa anche facendole accedere ai loro diritti, a quanto previsto per giustizia".