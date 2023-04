L’“Anticostituzione“ di Gherardo Colombo

Dopo Alessandra Dolci e Nando Dalla Chiesa arriva in città Gherardo Colombo. L’ex magistrato di Mani Pulite presenterà in biblioteca a Pioltello il suo libro “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”. Con lui sul palco in veste di moderatore ci sarà Silvio Ziliotto, responsabile Legalità e Relazioni internazionali delle Acli Milanesi. La conversazione metterà al centro la prima legge dello Stato, i 139 articoli di cui è composta e il loro rispetto. Da quando si è tolto la toga, Colombo si è dedicato a un’importante opera di divulgazione dei valori legati alla giustizia. "È un’occasione unica per riflettere sull’attuazione della Carta nella quotidianità – dice Marta Gerli, assessora alla Biblioteca –. La cifra provocatoria del giurista offre a tutti un punto di vista critico e costruttivo". L’iniziativa è stata organizzata dal Comune e dal Circolo Acli di Limito. L’appuntamento è per l’8 maggio alle 18.30, per partecipare è meglio prenotare ( 0292366343).

Bar.Cal.