L’antico mulino Ronco "Si intervenga al più presto"

"L’antico mulino di cascina Ronco a Poasco: un esempio di degrado e abbandono del patrimonio culturale del Sud-Est Milanese. S’intervenga al più presto per salvaguardarlo". L’appello arriva dalla sezione locale di Italia Nostra, associazione che si batte per la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici. "A dieci mesi dal crollo di una parte del tetto, avvenuto a maggio 2022 - spiega Maurizio Bramini, presidente di Italia Nostra Sud-Est Milano - ancora non è stata eseguita la messa in sicurezza del mulino, che risale al Cinquecento e costituisce un vero e proprio monumento della civiltà contadina. È infatti l’unico della zona che presenta uno spettacolare impianto di pilatura per il riso, perfettamente conservato e addirittura funzionante".

Di proprietà privata, l’intera area di cascina Ronco è oggetto di un (futuro) piano di recupero ad uso abitativo. "La concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Donato - prosegue Bramini - prescrive la conservazione delle strutture vincolate dalla Soprintendenza, prima fra tutte il mulino. Il crollo di una parte del tetto, però, sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza dell’intera struttura". Dopo il cedimento, "abbiamo messo al corrente della situazione la Soprintendenza e San Donato - ancora Italia Nostra - richiedendo che fossero quanto meno messi in atto, da parte della proprietà, alcuni interventi provvisori di copertura delle strutture danneggiate. Urge fare in fretta, in linea, per altro, con quanto previsto dalla normativa in materia di conservazione dei beni culturali".

Alessandra Zanardi