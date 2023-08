L’anticipo del Porta Si “ripara“ a luglio prima di Erasmus e stage

C’è chi approfitta della finestra di settembre per gli esami di “riparazione“ e chi gioca d’anticipo: l’alberghiero Carlo Porta, a Lampugnano, ha svolto le prime prove a luglio. "E l’obiettivo è riuscire per i prossimi anni a ultimarle tutte entro la metà di luglio", anticipa la preside Rossana Di Gennaro.

Chi ha già sostenuto gli esami?

"I nostri studenti che partono per l’Erasmus e per i tirocini. Per preservare questo periodo in soluzione di continuità, da metà luglio al 10 settembre, abbiamo optato per questa formula dallo scorso anno. Ci sono meno problemi con le aziende che li ospitano nella stagione turistica e meno spese per le famiglie: c’è chi è in Sicilia, Sardegna, all’estero. Rientrare per sostenere gli esami e ripartire ha un costo. I primi di settembre ci saranno gli scrutini e le prove per chi non ha questa esigenza. Ma estenderlo a tutti porterebbe vantaggi".

Perché?

"Prima di tutto abbiamo constatato che gli studenti lasciati da soli in estate non studiano tanto: hanno bisogno di un accompagnamento che fuori da scuola spesso non c’è. Meglio un corso intensivo appena finiscono le lezioni, seguito dall’esame. Anche per le famiglie, che possono pianificare meglio i viaggi. Abbiamo anche tanti alunni stranieri: una studentessa lo scorso anno è rientrata il 15 di settembre per l’inizio della scuola saltando gli esami e ha dovuto ripetere l’anno. Cerchiamo di essere chiari con le scadenze, ma anticipare aiuterebbe tutti. Anche per quanto riguarda il personale".

In che senso?

"Ci sono tanti supplenti, che cambiano scuola da un anno all’altro. Se gli esami si fanno prima resta la stessa composizione del consiglio di classe: ci sono gli insegnanti che conoscono i ragazzi. A settembre si possono richiamare, ma è più complicato e se cambiano i docenti può cambiare anche il metro di giudizio: gli esami stessi diventano poco significativi".

Ci sono criticità in questo anticipo?

"Qualche complicazione può esserci per la sovrapposizione, in parte, di queste prove con gli esami di Stato. Ma si snellisce il lavoro a settembre".

Quanti giudizi sospesi ci sono?

"In media uno o due per classe, ne abbiamo avuti qualcuno in più nelle seconde e nelle quarte. In quest’ultimo caso ci siamo dati una spiegazione: sono i ragazzi che hanno cominciato il percorso in piena pandemia, presentano maggiori difficoltà".

Quali sono le materie con più debiti?

"Matematica. Ma anche nelle lingue straniere - inglese, francese, tedesco - si fa più fatica. Per il triennio diritto e tecniche amministrative".

Quanti vengono bocciati dopo il giudizio sospeso?

"Solo i casi più gravi: abbiamo un tasso di ammissione molto alto. È una possibilità che si dà a chi può farcela a recuperare, altrimenti non ha senso. Meglio saperlo subito a giugno".

Si.Ba.