"L’anima del Colore" è in mostra fino a domani A San Celso i lavori dei ragazzi del Beccaria

È stata inaugurata alla Basilica di San Celso L’anima nel Colore, la mostra di opere realizzate dai ragazzi detenuti all’Istituto penale per i minorenni (Ipm) Cesare Beccaria. L’allestimento della mostra, che si resterà aperta fino al 2 giugno, è a cura della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia ETS con il sostegno dello studio legale Dentons, il patrocinio della Camera minorile di Milano, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il ministero di Giustizia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del laboratorio di arte del progetto “Palla al Centro“ della Fondazione Francesca Rava, nato nel 2020 da un accordo di collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Milano e con il Centro per la giustizia minorile per la Lombardia. “Palla al Centro“ realizza percorsi di rinascita per i giovani dell’Ipm e sensibilizza la comunità sul tema del disagio giovanile, in un’ottica di prevenzione, abbattimento dei pregiudizi, contrasto all’isolamento e alla stigmatizzazione dei ragazzi entrati nel circuito penale.

Chi siano oggi gli ospiti ristretti al Beccaria lo ha ricordato di recente Anna Lucchelli, presidente della Camera minorile milanese. "Sono gli ultimi degli ultimi, ragazzi per i quali non è stato possibile attivare progetti in maggiore libertà, magari in comunità. Molti di loro hanno problemi personali, così profondi che richiederebbero interventi terapeutici, non solo restrittivi". Nell’istituto minorile il 75% degli ospiti è sotto custodia cautelare e solo il 25% in fase di esecuzione di pena.