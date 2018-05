Milano, 12 maggio 2018 - Lancio di sassi su un treno della linea Trenord che collega Milano e Brescia. È stato soppresso il treno 10901 che sarebbe dovuto partire da Greco Pirelli alle 5.52 per Brescia ma che è stato oggetto di lanci di sassi dalla massicciata, mentre il personale stava facendo le prove propedeutiche alla partenza. Non è la prima volta che in quella stessa zona i treni vengono bersagliati da sassi.

Sempre oggi una capotreno è stata aggredita a Carimate (tra Milano e Como) da parte di un viaggiatore cui aveva chiesto il biglietto. Il segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati in merito agli episodi: "Servono interventi chiari per garantire la sicurezza sui treni e nelle stazioni. Sono inaccettabili il perdurante silenzio di Regione Lombardia e l'assenza di piani di intervento"

In una nota del gruppo consiliare M5S in Lombardia commenta: "E' chiaro ormai che la situazione è fuori controllo e che pendolari e lavoratori delle ferrovie non sono tutelati in nessun modo dalle istituzioni. Mentre i viaggiatori che scendono dal treno vengono sanzionati, gli episodi di violenza a danni di persone e carrozze si moltiplicano. Abbiamo chiesto l'intervento del Prefetto, perché è compito dello stato intervenire. Abbiamo chiesto un incontro urgente all'assessore ai trasporti Claudia Terzi, che ora non è più rimandabile".