"L’amore si impara" Milano saluta Alberoni e pensa a come ricordarlo

di Federica Zaniboni

Sguardi commossi e un lungo applauso. Così Milano ha detto addio al sociologo e scrittore Francesco Alberoni, quando ieri mattina il feretro ha lasciato la basilica di Sant’Ambrogio dopo i funerali. A salutare per l’ultima volta il professore che ha insegnato che "l’amore si impara", presenti decine di colleghi, amici e studiosi. In prima fila, davanti al feretro coperto di fiori bianchi, i quattro figli e il presidente del Senato Ignazio La Russa. In tanti si sono radunati in chiesa alle 11 per ricordare il giornalista, scomparso lo scorso 14 agosto a 93 anni, e per ascoltare l’omelia di monsignor Carlo Faccendeini, abate di Sant’Ambrogio. "Alberoni ha scritto molto sull’amore - ha detto in uno dei passaggi più toccanti - e tra le tante cose, ci ha insegnato che l’amore si impara, che va conosciuto anche nelle sue espressioni più oscure e contraddittorie. Il rischio è di dare l’amore per scontato, ma non è vero, perché se non è alimentato l’amore muore".

Ricordato dai figli come "un grande uomo e un grande padre", e dalla seconda carica dello Stato come una persona che "ha onorato soprattutto l’Italia intera" e vicino a Fratelli d’Italia, il giornalista è stato salutato da colleghi, accademici ed esponenti politici. Oltre all’assessore di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e alla vice sindaca del Comune di Milano Arianna Scavuzzo, tra gli altri erano presenti anche l’ex sindaco Gabriele Albertini, Piero Bassetti e il parlamentare di FdI Riccardo De Corato. Al funerale, anche la psicoterapeuta Cristina Cattaneo Beretta, che ha scritto con il giornalista uno degli ultimi libri e che ha in progetto "un festival delle emozioni e dei sentimenti a Pavia, che è la città dove ha studiato", così da mantenere viva la sua memoria. "Contiamo di poter fare qualcosa di gioioso nel suo nome coinvolgendo i giovani".