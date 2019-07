Milano, 12 luglio 2019 - Schiuma bianca mescolata alle acque del fiume Lambro. Ci risiamo. Un fenomeno che nei giorni scorsi non è sfuggito ai cittadini habituè del Parco Lambro, tra il quartiere Feltre e la zona di Cimiano, attraversato dal canale. «Una situazione che si presenta sotto i nostri occhi per l’ennesima volta», la segnalazione. Una patina chiara e innaturale è stata avvistata e immortalata nel punto in cui si forma una cascata: dopo la discesa, l’acqua continua a scorrere trascinando una sostanza bianca che si sparge tutt’attorno. Il consigliere del Municipio 3 Marco Cagnolati (Forza Italia) ha scritto al Comune mercoledì allegando una fotografia: «Chiedo si intervenga e si verifichino presenze di sversamenti abusivi».

Il timore è che qualcuno abbia scaricato nel fiume materiali inquinanti, magari in un punto fuori Milano e lontano dal parco. Per ora la schiuma bianca è ancora un mistero. Ieri mattina una pattuglia della polizia locale del Comando di zona ha effettuato un primo rilievo: se la relazione evidenzierà problemi, si richiederà l’intervento del Nucleo specialistico Ambiente e dell’Arpa. In ogni caso, fa sapere il Comune, la polizia Locale terrà la situazione monitorata anche nei prossimi giorni. Una delle ipotesi è che la schiuma si sia formata dopo le piogge, che avrebbero trascinato nel fiume detriti e sostanze varie dalla strada.

Anche in passato si sarebbe verificato lo stesso fenomeno in concomitanza con acquazzoni. Ma non si esclude la causa «sversamenti». Non sarebbe la prima volta: esattamente un anno fa, era il 25 luglio, l’acqua del fiume era diventata verde smeraldo. «Sembra vernice», avevano commentato diversi cittadini su Facebook. Altre volte, le acque erano diventate rosse oppure blu. Secondo i rilievi effettuati allora dai tecnici di Arpa, la sostanza responsabile del colore verde era la fluorescina, «che ha come proprietà - aveva spiegato allora l’azienda - quella di imprimere una forte colorazione verde. È una sostanza a tossicità molto bassa che aumenta l’intensità del colore quando si miscela a soluzioni a ph basico. Viene utilizzata come liquido di contrasto nella diagnostica». Nelle acque del Parco Lambro di Milano non erano emerse alterazioni dei parametri di ossigeno e altro. Secondo quanto rilevato, la fluorescina era stata immessa da depuratori di Monza che avevano intercettato sostanze dubbie, forse in arrivo da un’azienda farmaceutica della Brianza. Odori e schiuma nel fiume Lambro erano stati segnalati lo scorso febbraio anche da Franco Torti, dell’associazione Gorla Domani.