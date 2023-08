Milano Lambrate, giovane di 29 anni prende a calci e pugni suo padre: arrestato

Un giovane originario dello Sri Lanka è stato arrestato mercoledì a Milano per aver picchiato il padre di 65 anni nel suo appartamento in via Tolmezzo, nel quartiere Lambrate. È indagato per lesioni.

Martedì sera intorno alle 23, l’anziano padre si è rifugiato al commissariato di Lambrate chiedendo aiuti alla polizia. Sul suo corpo aveva i segni di numerose violenze, escoriazioni e ferite. Mentre veniva soccorso dagli agenti, l’uomo ha raccontato di essere stato preso a calci e pugni dal figlio di 29 anni.

Il sessantacinquenne è stato portato dai soccorritori del 118 all’ospedale Fatebenefratelli, dove i medici hanno riscontrato diverse fratture e lesioni guaribili in 30 giorni. Dopo aver chiamato l’ambulanza, i poliziotti hanno rintracciato il figlio e lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni.