Lainate, il Comune dà lavoro "Assumiamo 27 giovani"

di Roberta Rampini

Ventisette nuove assunzioni entro la fine dell’anno, età media intorno ai 30 anni. In controtendenza con i dati nazionali, l’amministrazione comunale di Lainate ha avviato un processo di rilancio e rinnovamento dell’organico comunale. Oggi i dipendenti comunali sono 77. Pochi rispetto alle necessità del Comune. E così nei mesi scorsi per far fronte al sottodimensionamento del personale pubblico, dovuto anche al blocco delle assunzioni a livello nazionale, ai pensionamenti e al fisiologico turn over, il Comune ha organizzato una serie di corsi-concorso e selezioni per reclutare nuove figure da inserire in pianta organica. La procedura ora si è conclusa, sono state definite graduatorie e assunzioni. E da giorni i neo assunti hanno iniziato a lavorare negli uffici comunali. "Con grande soddisfazione è stata avviata la prima parte di un percorso che intendiamo portare a compimento entro la fine dell’anno - dichiara il sindaco Andrea Tagliaferro - gli uffici che in questi mesi hanno lavorato per poter rendere possibile questo importante risultato. Proprio nei giorni scorsi abbiamo dato il benvenuto al primo gruppo di nuovi dipendenti che vanno a consolidare una squadra professionale che da tempo necessitava dell’innesto di nuove risorse.

A loro auguro buon lavoro all’interno dell’amministrazione pubblica. Sono certo che si impegneranno per fare del loro meglio nel garantire i servizi ai cittadini". Il 1° giugno la prima tranche di nuovi dipendenti ha preso servizio, si tratta di tre agenti della polizia locale, altri due verranno assunti il 1° luglio; 7 istruttori amministrativi, altri 9 entreranno in servizio nei prossimi mesi, in particolare negli uffici comunali che erano più in sofferenza, dalla cultura alla biblioteca, dal Suap all’ufficio appalti, ragioneria, lavori pubblici. Il reclutamento dei nuovi dipendenti comunali continua: si sta svolgendo una nuova selezione per l’assunzione di due nuovi ufficiali per la polizia locale, due funzionari tecnici e un funzionario amministrativo. Chiusi i termini del bando, nei prossimi giorni inizieranno le prove di selezioni.