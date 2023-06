Lainate, i giovani al lavoro con "Ci sto? Affare fatica" 2023

Manutenzione delle panchine del parco di Villa Litta, tinteggiatura delle cancellate della scuola primaria di via Litta. La prossima settimana sistemazione delle cancellate della scuola di via Sicilia. Dopo il successo della prima edizione da alcuni giorni a Lainate ha preso il via l’edizione 2023 del progetto "Ci sto? Affare fatica": due squadre di ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni impegnati in una grande azione collettiva di cura dei beni comuni e di valorizzazione del tempo estivo. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato ai giovani con l’obiettivo di insegnare il valore della fatica ai giovani, ma anche ritrovare la dimensione del gruppo e mettersi alla prova nella cura e tutela dei beni e spazi comuni.

A coordinare i lavori la Cooperativa sociale Serena di Lainate, "la prima settimana ha visto la partecipazione di 20 ragazzi, sono attivi, motivati e collaborativi fra loro e verso le mansioni proposte - raccontano gli operatori della cooperativa -. Anche quest’anno hanno risposto al progetto molti ragazzi e abbiamo dovuto attivare anche una lista di attesa". I "cantieri" sono stati indicati dall’amministrazione comunale, si tratta di semplici lavoretti di manutenzione e tinteggiatura. "Visto il successo della prima edizione - commenta l’assessore ai Giovani Giacomo Di Foggia - quest’anno abbiamo esteso la proposta, riuscendo a formate 4 squadre di ragazzi. Un ringraziamento particolare ai volontari senior dell’associazione Ape Operosa per la disponibilità a supportare con le loro conoscenze e capacità i nostri ragazzi. Sono loro a trasmettere competenze tecniche e artigianali ai ragazzi, alle coordinatrici dei gruppi che lavorano sulle relazioni, e anche ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa. Da loro infatti i ragazzi potranno spendere i ticket che riceveranno a fine settimana come riconoscimento simbolico del valore del loro tempo messo a disposizione della comunità".

Ro.Ramp.