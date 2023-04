L’agricoltore si difende: "Non sono stato io"

Ha solo detto di non essere stato lui a uccidere il commercialista 75enne Antonio Novati, trovato cadavere giovedì pomeriggio trafitto da una decina di coltellate in località cascina Scappadina a Massalengo e anzi che il delitto è stato commesso da un’altra persona, uno straniero. Ieri mattina si è svolto, davanti al Gip del Tribunale di Lodi, Giuseppe Pighi, l’interrogatorio di garanzia di Francesco Vailati, il 60enne agricoltore fermato venerdì sera dai carabinieri e fortemente indiziato del reato di omicidio volontario del commercialista: l’accusato si è sostanzialmente avvalso della facoltà di non rispondere.

L’omicidio sarebbe maturato dopo che il professionista di Melegnano, secondo l’accusa, avrebbe informato il 60enne che il compendio immobiliare all’interno della cascina Passerina a Lodi dove abita con la sua compagna sarebbe dovuto essere liberato in breve tempo dopo che la vendita all’asta era andata a buon fine. Probabilmente, in mezzo all’aia della cascina ne sarebbe nata una discussione e quindi, secondo l’accusa, Vailati avrebbe sferrato una decina di fendenti soprattutto all’altezza dell’addome del 75enne il cui corpo esanime poi sarebbe stato caricato sulla vettura di proprietà della moglie del commercialista e abbandonata una manciata di chilometri dopo in mezzo alla campagna in località Tripoli a Massalengo. Resta però ancora da trovare l’arma del delitto, presumibilmente un coltello.

Ieri l’autopsia ha rivelato che Novati è stato colpito da 11 fendenti, tre alle spalle – mentre probabilmente cercava di allontanarsi – e otto all’addome. Sono scomparsi anche il cellulare e i documenti del professionista: l’autore dell’omicidio ha fatto in tempo a disfarsene. "Sostanzialmente Vailati ha confermato la versione dei fatti già messa nero su bianco durante l’interrogatorio dopo il fermo di venerdì", ha sottolineato l’avvocato Chiara Belandi, dello studio dell’avvocato Alberto Scapaticci di Brescia, che assiste il 60enne. Per il legale "non c’è ombra di premeditazione". Il gip si è riservato sulla convalida del fermo. Vailati, incensurato, è descritto come un tipo assolutamente non violento che si occupava della propria compagna con problemi di salute. Laureato in Economia e commercio, si era poi dedicato al mondo dei campi. Già durante l’interrogatorio di venerdì era calmo, tranquillo e non ha in alcun modo giustificato la propria condotta, nell’ipotesi che sia lui il colpevole. Mario Borra